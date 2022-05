“Scooby Doo” lanza primera foto de “Velma”, spin-off para adultos de HBO Max

En redes sociales ha sido compartido la primera foto del spin-off “Velma”, historia del universo Scooby-Doo. La serie, que fue confirmada por HBO Max en el 2021, tendrá a Vilma Dinkley, una de las integrantes de “La máquina de misterio”, como la protagonista.

La primera foto de la serie de “Velma” de Scooby Doo

El lunes, la actriz Mindy Kaling participó del evento Discovery Upfront de Warner Bros, donde compartió su experiencia dando voz a este personaje y la primera foto de la serie animada.

Vilma, como se le conoce en Latinoamérica, tendrá su historia en solitario. Foto: HBO MAX

En la imagen, podemos ver a Velma en un baño descubriendo una escena del crimen: un cuerpo al que le cortaron la parte superior del cráneo y le quitaron el cerebro.

Si bien esta puede ser una versión impactante para cualquier fanático familiarizado con el contenido típico del universo Scooby-Doo, hay que tener en cuenta que dicha historia está destinada a un público adulto y no infantil.

“Espero que hayan notado que mi Velma es del sur de Asia. Si a la gente no le gusta esta versión, no me importa”, dijo la actriz ante la audiencia.

Se sabe poco sobre “Velma”, incluidos los detalles de la trama y los nombres de los otros miembros del elenco del programa. Sin embargo, los espectadores pueden anticipar el estilo que tendrá la serie, incluido de que Velma probablemente asista a la universidad a lo largo de la serie. Si bien los misterios que ella resuelve pueden no ser todos asesinatos, fans esperan que algunos miembros de “Scooby-Doo” aparezcan.