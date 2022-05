“Now & then”, la primera serie bilingüe de Apple

“La televisión es el nuevo cine independiente”, nos responde la actriz ganadora del Goya Maribel Verdú durante la rueda de prensa que ofrecieron para los medios latinos los creadores y protagonistas de “Now and then”, la nueva serie de Apple TV+ y que es la primera producción de habla hispana de la plataforma.

Bilingüe y ambientada en Miami, el thriller narra el reencuentro de seis compañeros de universidad tras 20 años de una tragedia. Un político y su esposa, un cirujano plástico y dos mujeres también profesionales a las que no les ha ido “tan bien en la vida” —como dicen Verdú y Soledad Villamíl— se reúnen para saldar cuentas con su pasado. El creador de la serie, Ramón Campos, explicó por qué busco situar la historia en Miami. “Durante mucho tiempo se ha dicho que hablamos el mismo idioma, pero diferentes, y nuestras series no traspasaban fronteras y dijimos: ‘bueno, hay que hacer una que traspase fronteras y donde estemos todos representados. Un mundo en el que realmente vivimos’.

El thriller fue creado a partir de una escena. “La imagen es esa, la de los jóvenes metidos en un coche, en una noche que les cambia. Hablamos de la inmigración, sobre todo de la latina. Nosotros pensamos que estamos hablando de segundas y terceras generaciones, que su posición incluso política es otra. Es una cultura que cada vez tiene más representación, más poder”, nos detalló Gema R. Neira.

Los protagonistas

Para la actriz argentina, Soledad Villamíl, Daniela y Sofía son dos sobrevivientes. “Porque a todos los demás les ha ido muy bien en la vida menos a nosotras (sonríe)”, agrega Verdú.

Además de sus carreras en el cine —Villamíl fue Irene en “El secreto de sus ojos”—, Verdú (de “Y tu mamá también” y “El laberinto del fauno”) coincide en que hay otras oportunidades en la televisión. “Antes no nos atrevíamos a hacer tele como lo hacemos hoy. Ahora mismo se hacen series muy interesantes con personajes muy complejos, con muchas aristas como las que nos ha tocado; ellas tienen tanto que ocultar, todo lo que ves es lo que no es (sonríe), y eso es algo para interpretar... maravilloso”.

2000. La historia narra lo sucedido en dos décadas. Foto: difusión