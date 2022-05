Amber Heard y Johnny Depp aún siguen enfrascados en un polémico juicio por difamación. El encuentro en la corte, más allá de escandalosos secretos del pasado, ha dejado impactantes revelaciones sobre la carrera de ambos artistas. En el caso del actor, se ha dado a conocer que fue despedido sin aviso de “Piratas del Caribe”, motivo por el cual declaró haberse sentido traicionado por Disney.

En tanto, la participación de Heard en “Aquaman 2″ sigue pendiendo de un hilo. Durante sus recientes intervenciones, la actriz mencionó que le permitieron rodar escenas para “The lost kingdom”, aunque estas fueron para una versión recortada de su personaje Mera.

Amber Heard regresa como Mera para Aquaman 2. Foto: DC Fandome

Ahora, todo apunta a que su continuidad en el DCEU tendría los días contados, pues su situación ya era delicada antes de comenzar a filmar la secuela protagonizada por Jason Momoa. “ Me liberaron de mi contrato . Y, luché para seguir en ella (la película), y me mantuvieron en ella; solo que no sé cuánto estoy, en realidad, del corte final ”, expresó.

De ese modo, pese a que sí pudo encarnar a la heroína, Heard no está segura si la dejarán fuera del largometraje tras el proceso de postproducción. “ No sé si apareceré en el montaje final o cuánto lo haré. Fue difícil permanecer en la película”, comentó.

Por lo pronto, no se tiene entendido cuál será el destino de Mera y qué giro le darán en “Aquaman 2″ para justificar su poca participación en pantalla. No obstante, The Direct informó que la cinta mostraría al hijo de la mujer atlante y Arthur Curry.