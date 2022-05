21 películas compiten en el Festival de Cannes

Redacción Fama

El Festival de Cine de Cannes retoma la ‘normalidad’ e inaugura mañana su edición 75 con la película de Tom Cruise “Top Gun”. Sin embargo, será una edición recordada también porque los organizadores tomaron una posición y se solidarizaron con Ucrania, y prohibieron el ingreso de delegaciones rusas.

El festival proyectará el documental póstumo sobre Ucrania del cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, abatido por soldados rusos en la ciudad de Mariúpol el pasado 2 de abril. “Tras su muerte, sus productores y colaboradores hicieron todo para seguir transmitiendo su trabajo, su misión, sus películas. La película ‘Mariupolis 2′ era imprescindible mostrarla y la añadimos”.

21 películas en carrera

Del lado iberoamericano, la sección que compite por la Palma de Oro de Cannes incluye al cine español. “Le rinde finalmente justicia, en especial, a los autores noveles tras añadidos de última hora”, señala AFP.

El español Albert Serra, conocido en Cannes (por “Liberté”), compite con “Pacifiction”, interpretada por el actor francés Benoît Magimel y ambientada en una isla del Pacífico.

La principal película con la que competirá Serra será con “Crimes of the future” del canadiense David Cronenberg, una historia de ciencia ficción en la que los humanos están en un entorno sintético y los cuerpos sufren transformaciones. Según el director, podría dañar susceptibilidades. “Hay algunas escenas muy fuertes, estoy seguro de que tendremos abandonos (en la sala) dentro de los cinco minutos de la película. Si estarán indignados de la forma en que lo estaban con ‘Crash’, de alguna manera no lo creo. Puede que sientan repulsión hasta el punto de querer irse, pero eso no es lo mismo que estar indignados”, dijo Cronenberg a Deadline.

Los hermanos belgas Dardenne, ganadores de Cannes, vuelven a competir con “Tori et Lokita”. La directora francesa Claire Denis presenta “Stars at noon”, ambientada en Nicaragua. También compiten el estadounidense James Gray (”Armageddon time”), o el iraní Ali Abassi (”Border”).