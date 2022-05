A pesar de las extensas semanas, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard aún continúa y se han hecho diversas revelaciones a lo largo de sus extenuantes jornadas. En un principio, el actor dio a conocer que perdió el personaje de Jack Sparrow, pues fue despedido de “Piratas del Caribe” debido a la polémica. Ahora, la actriz también ha confesado cómo el caso le ha afectado a su carrera.

Amber Heard y Johnny Depp se enfrentan en el juicio por difamación que le entabló el actor de “Sleepy Hollow” a su expareja. Foto: Instagram

Como se sabe, Heard da vida a Mera en el DCEU y su presencia estaba confirmada para “Aquaman and the lost kigdom”. Si bien miles de personas no vieron con buenos ojos que ella retome su papel en medio de la controversia, la estrella de Hollywood fue presentada como uno de los esperados regresos a la trama.

Ahora, durante su intervención en la corte, y a pesar de que millones de firmas que apoyan el verla fuera de la cinta, la artista ha revelado que no fue despedida, pero su tiempo en pantalla fue recortado.

“ Luché mucho para quedarme en la película , no me querían”, expresó la intérprete (vía Deadline) en torno a su rol en la secuela dirigida por James Wan. Luego de algunas conversaciones, menciona que la dejaron permanecer, aunque para el corte final detalla que hay “ una versión muy rebajada de ese papel ... quitaron un montón”.

Por lo pronto, no se tiene entendido en qué nivel la ausencia o presencia de Mera cambiará la historia de “The lost kingdom”. No obstante, el portal The Direct comparte que el largometraje incluiría al hijo de la mujer atlante con Arthur Curry, por lo cual es probable que sea relegada a una subtrama.

Amber Heard regresa como Mera para Aquaman 2. Foto: DC Fandome

Amber Heard: petición para que no salga en “Aquaman 2″ suma 4 millones de firmas

La junta de firmas en Change.org ha cobrado gran interés en las redes sociales, lo que ha quedado demostrado en los números obtenidos estos últimos días en la plataforma. Con varios mensajes que piden que la actriz no sea parte de la cinta del DC Universe, se reportó que más de 4 millones de firmas han sido recolectadas.