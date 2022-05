“Viernes 13″ y la muerte definitiva de Jason: demanda acabaría para siempre con icónica saga

La última vez que vimos alguna película de la franquicia “Viernes 13″ fue en el año 2009. Pero si los fans de la saga de terror iniciada en 1980 piensan que ninguna productora tiene en mente llevarla al cine, están equivocados.

Con Jason Voorhees como uno de los personajes de horror más emblemáticos, su regreso a la pantalla grande es incierto, sobre todo por el problema legal en el que están involucrados sus derechos de autor.

¿Cómo inició la disputa por “Viernes 13″?

Víctor Miller es el guionista de la primera cinta de "Viernes 13" de 1980.Foto: composición/Paramount Pictures

La disputa se reduce a que el director Sean S. Cunningham contrató a Víctor Miller para escribir el “Viernes 13″, original de 1980, una de las franquicias slasher definitorias de los años 80. A pesar de haber escrito esa película, él no poseía los derechos, y Cunningham sí, por lo que recibió las recompensas económicas del éxito de la saga durante los últimos 40 años .

Un director y un guionista se disputan autoría de Jason

El abogado Larry Zerner, que ha estado siguiendo de cerca la demanda y también fue parte de “Viernes 13: parte III”, dijo en Twitter que las deliberaciones legales de años parecen estar llegando a su fin, y los tribunales finalmente han dado un veredicto a favor de Miller. Desafortunadamente, este es solo un paso en un largo proceso para que Jason Voorhees esté en los cines.

Tras esta noticia, CNN habló con Cunningham, Zerner y el abogado de Miller, Marc Toberoff, sobre el destino de la franquicia, la cual ha sido reconocida como autoría del guionista, pero en algunos aspectos. En la entrevista, Zerner mencionó que “Víctor solo posee los derechos de EE. UU. y solo del primer guion y Sean es dueño de Jason Vorhees adulto que usa una máscara de hockey. Es decir, uno no puede hacer una película sin el permiso del otro”.

“Ahora podemos licenciar una nueva versión, una precuela o incluso una secuela de películas, siempre que dichas cintas no utilicen ningún elemento sujeto a derechos de autor adicional. Miller posee los derechos de su guion, incluidos los de la secuela, pero ¿Jason no puede ser retratado más viejo que en la primera película? Eso no tiene sentido. Luego viene la cuestión de la máscara. ¿Hacemos una nueva? ¿Por qué no podemos usar la misma? Es ilógico. Podemos licenciar series de televisión, explorar Crystal Lake y cómo Jason se convirtió en lo que es, pero la ley nos sigue limitando”, compartió el abogado del guionista.

Freddy Krueger y Jason Vorhees se vieron las caras en la película de 2003. Foto: difusión

En la conversación, el director Sean S. Cunningham dijo que está preparado para llevar a Miller de vuelta a la corte si intenta hacer algo de “Viernes 13″ sin su permiso. Además, indicó que cree que Miller se dirige al fracaso si intenta hacer algo que involucre a “un Jason adulto sin una máscara de hockey”. Cunningham cree que los derechos internacionales de la franquicia aún están en sus manos.

Sobre esto, el abogado que ha seguido el caso, Larry Zerner, dijo que si Cunningham y Miller no pueden resolver nada entre ellos en un corto plazo, “el público tendrá que esperar que pasen 53 años, tiempo en que el personaje y la historia será de dominio público y cualquiera podrá hacer una película”.

Entonces, ¿quién es el dueño de Jason ahora?

Jason Vorhees todavía no puede volver al cine por sus derechos de autor. Foto: Paramount Pictures

Miller puede controlar el guion y los personajes de la película original, pero no el título “Viernes 13″, ni el contenido de las secuelas que incluyen al Jason adulto y la icónica máscara de hockey que lo ha definido desde la Parte III. Por su parte, Sean es dueño del Jason mayor, el cual usa la máscara. Esto quiere decir que ambos son dueños del personaje, pero en diferentes etapas de su desarrollo.

Lo cierto es que los fanáticos de “Viernes 13″ esperan que Cunningham y Miller decidan hacer una nueva película juntos para que ambos puedan beneficiarse de ella y darle a la audiencia algo que han estado esperando durante 13 años: más películas de Jason.