“La batalla por Uber”: serie expone auge, secretos y caída de su audaz fundador

“Super pumped: la batalla por Uber” es la serie de Paramount Plus que está ganando atención en redes sociales. Con una trama que nos lleva hasta Silicon Valley, en sus capítulos veremos la caída en desgracia de la sagaz figura de Travis Kalanick.

Si bien por el nombre quizás muchos no lo reconozcan, sí la empresa que fundó: Uber, aplicativo que revolucionó el transporte urbano en el mundo a la vez que generó un caos que su creador no estimó.

Tráiler de “Super Pumped: la batalla por Uber”

“La batalla por Uber” cuenta la historia de Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), cofundador y ex director ejecutivo de la aplicación. Con un guion que adapta desde el primer significativo incremento de capital de la compañía hasta el despido de Kalanick por problemas de acoso, también ha sido incluidos momentos poco éticos en la carrera del accionista.

Compra de datos y asociaciones con infractores de secretos comerciales, el programa de Paramount Plus se enfoca en la llegada de Uber en el mercado de vehículos desde el 2010. La serie de siete capítulos está inspirada en “Super pumped: the battle for Uber”(2019), libro del periodista Mike Isaac.

Para los que pueden escucharla en su idioma original, notarán que cuenta con la participación del famoso director Quentin Tarantino, quien actúa como narrador de esta primera temporada.

¿Por qué renunció Travis Kalanick a Uber?

En junio de 2017, Kalanick renunció a Uber por lo que se denominó una “revuelta de los accionistas”. Meses antes, habían surgido informes en los medios sobre una cultura empresarial agresiva, robo de datos, acoso sexual, abuso verbal y discriminación , actividades que eran alentadas por la dirección de la compañía.

Travis Kalanick es el fundador de Uber. Foto: difusión

Con artículos que llegaron a la prensa sobre estos sucesos, en el 2019, Kalanick vendió las últimas acciones que le quedaban y dejó el consejo de la empresa. En aquel entonces, dijo que fue para “centrarse en sus nuevos negocios”. Sus acciones estaban valorizadas en más de 2.500 millones de dólares.

Reparto de “La batalla por Uber”

“Pumped: la batalla por Uber” cuenta con Joseph Gordon-Levitt en el papel de Kalanick. A él lo acompañan Kyle Chandler, Uma Thurman y Elisabeth Shue.

Super Pumped ha confirmado su temporada dos por la cadena Showtime. Estará enfocada en la historia de Facebook y Mark Zuckerberg.