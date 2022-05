Ethan Hawke, actor que interpreta al villano Arthur Harrow en la serie “Moon Knight”, se hizo viral en redes sociales debido a una opinión que realizó en un video de 2018 sobre las películas de superhéroes, donde puso como ejemplo algunas de Marvel. Dichos comentarios le han valido el aplauso de varios de sus fanáticos y de la producción de Disney+.

Antes de que Martin Scorsese emitiera su polémica opinión sobre las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, Hawke ya había dicho algo incluso más relevante sobre el asunto.

En una entrevista con RayWork Productions de hace tres años, el ahora actor de “Moon Knight” dio a entender qué es lo más importante de un largometraje, más allá de su género.

“Amo las películas de superhéroes, me encantan todos los tipos de películas. No creo que haya una diferencia entre el arte alto y el arte bajo. Hay cintas en las que la gente pone su corazón y cintas en las que la gente quiere sacar dinero. Y las que a mí me gustan son aquellas en las que la gente pone su corazón. Puedes sentirlo en un filme de superhéroes o uno de terror o uno independiente ”, señaló.

Dicha opinión volvió a resurgir con el final de “Moon Knight” en Disney+ y los fanáticos destacaron lo dicho por Hawke en redes sociales, destacando que era algo real.

"Voy a responder a cada discurso estúpido sobre películas de superhéroes con este video de Ethan Hawke". Foto: Twitter

Hay más, no es una guerra

Asimismo, el actor también confesó que pese a tener como cintas favoritas de superhéroes a “Logan”, “Dark Knight” y “Doctor Strange”, era peligroso pensar que la gente podría estar dejando de lado otro tipo de cine de gran calidad.

“Estas son películas grandiosas, pero los jóvenes de hoy crecen pensando en que eso es lo único que existe”, opinó.

Ethan Hawke fue el encargado de pensar la primera escena de la serie "Moon Knight", en donde aparece por primera vez el personaje de Arthur Harrow. Foto: Marvel/Disney+

De igual manera, Hawke explicó que en la actualidad los medios intentan convencer a la gente de qué contenidos son mejores que otros, cuando es una decisión propia del espectador.

“ Y nuestro país convierte todo en una competición. Quieren decirte cuál es su crecimiento en Rotten Tomatoes , cuánta recaudación hizo. Cuando yo estaba creciendo esas cosas no existían y podías absorber una película solo por lo que significaba para ti ”, explicó.