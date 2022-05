Zac Efron quiere estar en High School Musical 4

Sorprendió a todos. Zac Efron se volvió una estrella internacional cantando los temas de High School Musical, al interpretar el rol de Troy Bolton. Y es que la saga musical de Disney Channel se convirtió en un fenómeno adolescente, haciendo que millones alrededor del mundo crecieran con las aventuras de los ‘Wildcats’.

Han pasado 16 años desde que se estrenó la primera película de la trilogía principal, aunque el alcance de High School Musical no ha quedado ahí. En Disney + se estrenó “High School Musical: The Musical: The serie”, protagonizada por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, así como una película en solitario sobre las aventuras de Sharpay Evans en Broadway, protagonizada por Ashley Tisdale.

¿Zac Efron volverá a interpretar a Troy Bolton?

Después de que la trilogía terminó, Efron no se mostró tan cercano a las películas de Disney como sus compañeros. En un primer reencuentro por el aniversario de High School Musical, el actor de “17 otra vez” decidió no participar.

Luego de eso, se volvió viral por no reconocer una de las canciones del famoso musical durante una entrevista. Incluso, en el reencuentro durante la pandemia del COVID-19, Efron solo mandó un video de mala calidad, pero no participó en ninguna de las canciones.

Por eso, sorprendió a todos cuando, en una entrevista con E News, mencionó que le gustaría volver a ponerse el uniforme de baloncesto. “ Por supuesto. En serio, tener la oportunidad, de la forma que sea, de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón sigue allí ”, declaró Zac.

Y es que con todos los proyectos que han salido referentes al universo de High School Musical, los fans están más emocionados que nunca y sueñan con ver a Efron en una nueva entrega de la saga.

Solo queda esperar para ver si Zac volverá a interpretar las canciones del éxito de Disney. Por el momento, se confirmó que Corbin Bleu, quien interpretó a Chad en las películas, estará en la tercera temporada de la serie, cuyo rodaje inició hace poco.