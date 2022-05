Testimonio de Amber Heard no fue copia de película en el juicio contra Johnny Depp

Los rumores que indicaban que Amber Heard habría copiado los diálogos de forma textual del filme “The talented Mr. Ripley” para referirse a Johnny Depp iniciaron durante el día 12 de audiencia, el pasado 4 de mayo.

Si bien el rumor inició en Twitter en habla inglesa, el usuario identificado como Mario Mojica Cuello fue quien empezó a hablar del tema en español, al subir dos fotos comparativas entre el guion de la película y el presunto testimonio de Amber.

Usuario de Twitter confirma que Amber Heard habría usado el diálogo de "The talented Mr. Ripley" en su testimonio. Foto: Twitter captura

El texto que Amber Heard habría copiado de “The talented Mr. Ripley”

Amber Heard habría supuestamente copiado de forma textual el siguiente diálogo dicho por el personaje Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow): “La cosa con Dickie es que... es como si el sol brillara sobre ti, y es glorioso. Y luego se olvida de ti y es muy, muy frío... Cuando tienes su atención, sientes que eres la única persona en el mundo, es por eso que todo el mundo lo quiere tanto”.

Según los usuarios de Twitter, la actriz de “Aquaman” dijo las mismas líneas, y habría cambiado solamente el nombre de Dickie por el de Johnny.

Amber Heard acusa a Johnny Depp de maltrato doméstico. Foto: Page Six

Amber Heard no copió el guion de “The talented Mr. Ripley”

La afirmación de que Amber dijo estas líneas se inició en redes sociales sin pruebas, ya que quienes lo han afirmado no han compartido el video de la actriz haciendo la supuesta declaración, ni han vinculado a algún artículo de noticia que contenga esta cita; así como tampoco han mostrado una transcripción del juicio.

De acuerdo con la información de EFE, Amber no copió ningún fragmento de dicho filme y esto se demuestra con las grabaciones (de acceso público) del juicio, en las que se ve que en ningún momento menciona las frases que se le atribuyen.

Además, la imagen que se hizo viral muestra que las líneas son de la declaración de apertura de Hard, cosa que es falsa, ya que esta fue dada por su abogado.

Amber Heard aseguró que Johnny Depp la abofeteó hasta tirarla por reírse de su tatuaje. Foto: People

Sin embargo, otras declaraciones de la actriz de 36 años la siguen relacionando con la película de 1999: