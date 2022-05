“Los años maravillosos” y su abrupto final: una denuncia por acoso, falta de presupuesto y más

Una noticia ha sorprendido a los televidentes este fin de semana: Fred Savage, estrella de “Los años maravillosos”, fue despedido del reboot de la serie donde él era productor.

La ficción de ABC “The wonder years”, protagonizada por Dulé Hill, todavía no ha sido renovada para una segunda temporada, pero su destino está en juego por las acusaciones contra Savage debido a un comportamiento inadecuado.

Según informó Deadline, 20th Television, que es parte de Disney Television Studios, separó a Savage del show tras concluir una investigación sobre conducta impropia. Sin dar detalles de la denuncia, trascendió que palabras subidas de tono y una conducta que no corresponde a las políticas de la empresa fueron reportadas.

Fred Savage dio vida a Kevin Arnold en "Los años maravillosos". Foto: ABC

El acto de Fred Savage que habría provocado el final de “Los años maravillosos”

Para los amantes del cine y la televisión, el reporte de comportamiento de Fred Savage los ha llevado a recordar qué pasó con el final de “Los años maravillosos”. En el 2018, en el aniversario 30 de la serie, la actriz Alley Mills, quien daba vida a Norma Arnold, habló con Yahoo! sobre las acusaciones de acoso sexual que recayeron contra Savage y Jason Hervey en 1993.

Años antes de que los movimientos MeToo y Time’s up llegaran a revelar casos de acoso y abuso en Hollywood, “The wonder years” se vio sacudido tras una denuncia de acoso, lo que originó la cancelación del programa en su temporada 6.

“Cuando filmamos el final de la serie, nadie sabía si iba a renovar o no”, mencionó Mills. “Y eso se debió a una demanda sin sustento que se estaba llevando a cabo contra Fred”, dijo en aquel entonces la actriz.

¿Qué pasó? En 1993, una diseñadora de vestuario de 31 años del show, Monique Long, presentó una demanda contra las jóvenes estrellas del programa, Fred Savage (Kevin Arnold), entonces de 16 años, y Jason Hervey (Wayne Arnold), entonces de 20 años. Long alegó que los actores la acosaron verbal y físicamente y, por eso, no podía hacer su trabajo correctamente. Ella fue despedida mientras que los representantes del programa y de los actores negaron las acusaciones.

Fred Savage y Jason Hervey junto a Josh Saviano. Foto: ABC

En aquel entonces, Mills dijo que quiso contar lo sucedido, pero por contrato la producción no le dejó decir nada. “No sé si lo pueda decir ahora, pero no importa, ha pasado mucho tiempo. Este caso no era tan cierto como se dijo. Sé que la cadena al final hizo un pago extrajudicial, pero no lo debió hacer”, agregó.

La demanda se retiró después de que se llegó a un acuerdo extrajudicial no revelado, un movimiento que la actriz alegó que ABC lo llevó a cabo. En el 2018, Yahoo! habló con Long y le preguntó sobre lo dicho por la intérprete.

“Mi única respuesta a la calumnia de la Sra. Mills es que demuestra exactamente por qué las mujeres en la industria se ven obligadas a guardar silencio sobre el acoso sexual”, manifestó.

En líneas oficiales, “Los años maravillosos” terminó por el crecimiento de las estrellas juveniles, etapa que iba a modificar los temas y las historias de la serie, algo que no le gustaba a la cadena. Así también, se adjudicó los crecientes costos de producción, los cuales incluían locaciones en exteriores, aumento de salario y más. Estos dos aspectos habrían influido en ABC para no continuar con el show.