Jennifer Grey revela que no soportaba a Patrick Swayze en “Dirty dancing”

“Dirty dance” es una de las películas de la década de los 80 que más éxito ha tenido y que, hasta el día de hoy, la química mostrada en las escenas de Baby (Jennifer Grey) y Johnny (Patrick Swayze) son consideradas como parte de la historia del cine.

Sin embargo, en una reciente entrevista la actriz Jennifer Grey ha confesado que inicialmente no soportaba a su coprotagonista Patrick Swayze, hasta tal punto que se planteó abandonar “Dirty dancing”. ¿Qué fue lo que dijo la intérprete?

Jennifer Grey confiesa que no soportaba a Patrick Swayze

Durante una conversación con el medio The View, la actriz de 62 años reveló: “Patrick me gastaba bromas a mí y a todo el mundo. Llegaba tarde y creyéndose el jefe de todo, actuaba como un macho y yo no podía soportarlo . Yo estaba como, ‘Por favor, este tipo, es suficiente con él’”.

Por su parte, Swayze se habría percatado del recelo de la actriz, por lo que decidió ir a hablar con ella para que “Dirty dancing” no se viera afectada.

Jennifer Grey y Patrick Swayze como Baby y Johnny en "Dirty dancing". Foto: Vestron Pictures

“ Me arrastró por el pasillo y me dijo: ‘Te quiero, te amo y lo siento mucho. Y sé que no quieres que haga la película’. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, no por la misma razón. Yo estaba como, ‘Oh, este tipo me está trabajando’ Y él dice: ‘Podríamos matarlo [la película]. Podríamos matarlo si hiciéramos esto’ y yo estaba como, ‘Ok, cariño’ Entramos allí y me tomó en sus brazos”, dijo la actriz.

“Dirty dancing 2″

A pesar del fallecimiento de Patrick Swayze en 2009, Jennifer Grey ya se encuentra trabajando en la secuela del clásico ochentero.

“Estamos trabajando en esta secuela con Lionsgate y trabajando en el guion, llevamos con ella un par de años. Y sé que en mi corazón, me encantaría dar a los fans o a un público joven y nuevo una experiencia que no reproduzca aquella, pero que tenga el mismo tipo de fundamentos”, explicaba Grey.

Escena de "Dirty dancing". Foto: Vestron Pictures

Si bien aún no hay más detalles sobre la trama o una posible fecha de estreno, todo parece indicar que tarde o temprano veremos una secuela del clásico ochentero.