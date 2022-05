“Doctor Strange 2″: Elizabeth Olsen contraataca a críticos de Marvel

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” desveló universos alternos y sorprendentes variantes del MCU. Los fans no podrían estar más emocionados con el resultado y el éxito de taquilla constata la cogida que tuvo alrededor del mundo.

Pese a esto, la producción no se ha librado de duras críticas por parte de los especialistas y Elizabeth Olsen ha roto el silencio al respecto. En una entrevista para The Independent, lamenta que le quiten mérito al equipo de Marvel Studios por no hacer películas indie artísticas.

“Tenemos a algunos de los mejores diseñadores de sets, diseñadores de vestuario, operadores de cámara. Siento que menospreciarlos con ese tipo de crítica quita mérito a toda esa gente que hace películas que ganan premios, que también trabajan en estos proyectos”, señaló al medio.

Tras esto, la actriz explicó que Marvel hace películas para una audiencia masiva pero esto no debería restar importancia a la calidad del trabajo artístico detrás: “Creo que echar por tierra a Marvel desmerece a cientos de personas con mucho talento del equipo. Eso es lo que me molesta un poco”.

Wanda se convirtió en la villana de "Doctor Strange 2" luego de obtener magia oscura dell Darkhold. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué dijo la crítica de “Doctor Strange 2″?

En Rotten Tomatoes, la película obtuvo una aprobación del 77% por parte de la crítica, mientras que los fans le otorgaron hasta un 89%. La división y presión fue tanta que Olsen aun no ve la cinta por miedo de haber decepcionado a los fans.

“‘Doctor Strange in the multiverse of madness’ trabaja bajo el peso de la MCU en expansión, pero la dirección distintiva de Sam Raimi lanza un hechizo entretenido”, dictaminó el consenso de los especialistas en el portal.