“Doctor Strange 2”: ¿por que América Chávez no tiene variantes en el MCU?

“Doctor Strange in the mutiverse of madness” mostró las consecuencias de un multiverso desatado en el Universo Cinematográfico de Marvel y ha conseguido un rotundo éxito en los cines. Los fans no podrían estar más emocionados por la cantidad de sorpresas que se guardaba la película de Sam Raimi.

Una de ella es América Chávez (Xochitl Gomez), una adolescente con el poder de viajar a través del multiverso infinito. Para sorpresa de ella y los fans, no hay más variantes suyas: ella es la única versión que existe. En la siguiente nota te contamos quién es ella y el por qué de su condición.

En los cómics de Marvel, América es una superheroína, adolescente, nacionalizada estadounidense y bisexual. Ella proviene de una dimensión fuera del tiempo y espacio, conocida como Paralelo Utópico, donde creció bajo el cuidado de sus madres hasta los seis años. Cabe resaltar que allí existía el poderoso Demiurgo de quien habría heredado sus extraordinarios poderes.

Dado que su lugar de proveniencia y concepción son ajenos al multiverso, ella nunca sueña con variantes. Es la única en la existencia, pero aún falta para que conozcamos estos datos suyos en el Universo Cinematográfico de Marvel. Solo queda esperar la tercera parte de “Doctor Strange” para saberlo.

América Chávez tiene una primera aparición en los cómics en Vengeance #1 en septiembre de 2011. Foto: Marvel/composición

“La representación femenina, la diversidad de todo, es muy importante porque este es el mundo en el que vivimos. Hay tantas personas diferentes por ahí y para que podamos relacionarnos con ellas, tenemos que hacer películas que sean diferentes”, explicó la productora Trinh Tran sobre la importancia de América Chávez en el MCU.