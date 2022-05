“Guardianes de la galaxia 3″: James Gunn anuncia el término de las grabaciones

“Guardianes de la Galaxia 3″ continuará la historia de la fase 4 del UCM y según el director James Gunn, será el final para algunos de estos personajes. Pero también será el debut de un héroe que muchos fanáticos de los cómics de Marvel han estado esperando: Adam Warlock, interpretado por Will Poulter.

Cabe resaltar que, antes del estreno de la última película de la trilogía, llegará a Disney Plus un especial navideño y “Guardians of the galaxy: cosmic rewind”.

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3” se estrenará el 5 de mayo de 2023 a nivel mundial en los cines. Foto: Marvel.

James Gunn anuncia el término de las grabaciones

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cineasta que tuvo a su cargo la trilogía subió una foto de su equipo anunciando la finalización del rodaje.

“Esta es una imagen del final de ‘Guardians of the galaxy’. Amo a este elenco y equipo con su talento y hermosas almas. Soy muy afortunado de tenerlos junto a mí en este trabajo que duró casi una década entera”.

James Gunn anuncia el término de grabaciones de "Guardianes de la Galaxia 3". Foto: Twitter

Elenco de “Guardianes de la Galaxia 3″

Además, en papeles secretos aparecerán la actriz Jennifer Holland y otro actor que formó parte de “Peacemaker”.