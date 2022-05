Elizabeth Olsen pide que no se les reste valor a las películas de Marvel

Si bien las películas del Universo Cinematográfico de Marvel han alcanzado una gran popularidad y han generado grandes ingresos con la taquilla mundial, como ocurrió con “Spider-Man: no way home” y ahora con “Doctor Strange in the multiverse of madness”, lo cierto es que tienen varios detractores, como el cineasta Martin Scorsese, entre otros.

Mientras algunos piensan que se debe dar menor inversión y atención a las películas de superhéroes, otros consideran que gracias a estas la industria del cine ha podido sobrevivir durante la pandemia.

Ahora, al debate se une Elizabeth Olsen, la actriz de Marvel del momento, quien en una entrevista decidió brindar su opinión respecto de los ataques que el cine de superhéroes recibe.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Foto: Marvel

¿Qué dijo Elizabeth Olsen?

Durante una conversación con el medio The Independent, la actriz que da vida a la Bruja Escarlata decidió poner un alto a los ataques al cine de superhéroes de Marvel e indicó que le enfurece que no se respete el trabajo de las personas que se encuentran detrás de cámaras, que se esfuerzan por ofrecer un productor de calidad.

“No estoy diciendo que estemos haciendo películas de arte independiente, pero creo que le resta algo a nuestro equipo, lo que me molesta. Estos son algunos de los escenógrafos, diseñadores de vestuario y operadores de cámara más asombrosos. Siento que disminuirlos con ese tipo de crítica minimiza a todas las personas que hacen películas premiadas, que también trabajan en estos proyectos”.

"WandaVision" fue la primera serie de Marvel en llegar a Disney Plus. Foto: Disney Plus