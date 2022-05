Más allá de que se espera su regreso como Eric Effiong en la confirmada cuarta temporada de “Sex education”, Ncuti Gatwa ya tiene un nuevo proyecto en camino: “Doctor Who”. De acuerdo con un reciente reporte oficial de la BBC, el actor ha sido presentado como el flamante protagonista de la nueva entrega de la serie británica, en reemplazo de Jodie Whittaker.

Ncuti Gatwa es el primer actor de color en convertise en Doctor Who. Foto: Netflix

De ese modo, Ncuti no solo se convierte en la decimocuarta persona en tomar posesión de la famosa nave TARDIS (Time And Relative Dimensions In Space; Tiempo y dimensiones relativas en el espacio), sino que también es el primer intérprete afrodescendiente en lograrlo.

“No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Este papel y este programa significan mucho para muchos en todo el mundo, incluido yo mismo. Cada uno de mis predecesores, de increíble talento, han manejado esa responsabilidad y ese privilegio único con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo ”, expresó Gatwa, como parte del anuncio formal.

Ncuti Gatwa interpreta al icónico personaje de Eric en "Sex education". Foto: difusión

Por su parte, el showrunner del programa, Russell T. Davie, reveló que el recién llegado artista ha conquistado al equipo, ya que se ha desenvuelto muy bien con el personaje y promete ser una revelación para la audiencia.

“¡El futuro está aquí y es Ncuti! A veces el talento entra por la puerta y es tan brillante y audaz que me quedo asombrado y doy las gracias a mis estrellas de la suerte. Ncuti nos deslumbró, se apoderó del Doctor y se adueñó de las llaves de la TARDIS en segundos”, comentó.

Por lo pronto, aún queda un especial más para cerrar el ciclo de Whittaker como Doctor Who, cuya presencia fue la primera vez en que una mujer tomaba la batuta del rol protagónico. Este episodio sería lanzado en las próximas semanas para coincidir con el aniversario de los 100 años de la BBC, en el otro británico.