“Doctor Strange 2″: muerte de los Illuminati es la escena más violenta del MCU

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” sorprendió al mostrarnos mundos alternos y variantes de los protagonistas, pero también tuvo otra carta bajo la manga: el terrorífico nivel de violencia en sus escenas de acción, como la masacre de los Illuminati a manos de Scarlet Witch.

Su aparición en la película de Sam Raimi se anticipó desde sus avances. Su debut en el MCU era uno de los eventos más esperados, pero más de uno ha quedado sorprendido luego de conocer su breve participación y trágico destino.

Scarlet Witch en “Doctor Strange: in the multiverse of madness”. Foto: Marvel Latinoamérica Oficial

Como vimos en la cinta, la Bruja Escarlata encuentra la instalación del grupo de superhéroes y está lista para llevarse a América Chávez. Sin embargo, es detenida por dicho equipo. Si bien tratan de razonar con ella y salvar el día, la masacre tomo sola segundos.

La primera víctima es Black Bolt. Antes de que pueda usar su grandísimo poder, Scarlet Witch le sella la boca y su energía dentro suyo explota. Acto seguido, Reed Richards intenta atraparla, pero es hecho trizas. Capitana Carter es partida a la mitad por su escudo, mientras que Capitana Marvel es aplastada.

Tras esto, Charles Xavier finalmente hace acto de presencia y utiliza sus poderes telepáticos. Una vez que entra en la mente de Wanda, trata de liberar a su contraparte buena, pero la malvada le rompe el cuello dentro y fuera de ese plano psíquico.

Mordo es el único sobreviviente, pero no por sus capacidades para detener a la villana. Él estaba ocupado enfrentando a Doctor Strange; sin embargo, no tenemos más detalles sobre su paradero tras la masacre, la escena más violenta del MCU hasta la fecha.