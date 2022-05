¿Por qué las princesas de Disney no tienen mamá? Las razones detrás del misterio

Este 8 de mayo celebramos el Día de la Madre. Únicas e irremplazables, muchas personas tienen la suerte de tener a una figura materna a su lado. Sin embargo, como no todo en la vida es ideal, las películas de Disney han hecho lo propio al representar de diversas maneras la química entre progenitora y descendiente, incluso si ello se refiere a no retratarlas en lo absoluto. ¿Has notado que las princesas originales no tienen mamá?

Por ejemplo, Blancanieves y Cenicienta fueron ‘criadas’ por madrastras malvadas y vengativas; Ariel perdió a su madre cuando era muy pequeña; Jazmín jamás la conoció; Bella tampoco; y así la lista continúa dentro y fuera de la franquicia real de ‘La casa del ratón’.

La verdad detrás del misterio

En entrevista con la revista Glamour, Don Hahn, la mente brillante detrás de icónicas cintas de Disney, explicó la razón del por qué la mayoría de héroes y heroínas no tienen madre.

“Una razón es práctica porque las películas duran 80 o 90 minutos, y las películas de Disney tratan sobre el crecimiento. Tratan sobre ese día de tu vida en el que tienes que aceptar responsabilidades. (…) En pocas palabras, es mucho más rápido hacer crecer a los personajes cuando te deshaces de sus padres ”, inició el legendario productor.

Por otro lado, ofreció otra desgarradora razón: la muerte de la madre de Walt Disney . Esto hecho habría marcado a tal punto que -como salida narrativa a las historias de la marca- optaron por reflejar de alguna manera el dolor del fundador del estudio.

“Nunca habló de esa época porque se sentía personalmente responsable. (…) Él estaba realmente atormentado por eso. Esa idea de que realmente contribuyó a la muerte de su madre fue realmente trágica”, detalló Hanhn.

No obstante, estos no serían los únicos motivos para la ausencia de figuras maternas. De acuerdo con la revista Marie Claire, los filmes de Disney solían estar inspirados en diversos cuentos escritos por los hermanos Grimm. En ese sentido, se cree que los novelistas no incluían personajes de madres porque muchas mujeres morían durante el parto durante el siglo XVIII y XIX.