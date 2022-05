“Doctor Strange 2″: Sam Raimi no vio “WandaVision”

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” llegó a los cines bajo la dirección de Sam Raimi y no deja de crear debate entre los seguidores del MCU. No es para menos considerando que mostró varios universos alternos y sorprendentes variantes de inicio a fin.

Para esta ocasión, Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen retomaron sus queridos papeles pero no como aliados sino como enemigos. Una brutal batalla que nos mostró a Scarlet Witch en todo su esplendor y que sirve como la conclusión de la serie “WandaVision”.

Lo que los fans no esperaban es que Raimi haya ignorado el popular programa de Disney Plus. “Ni siquiera he visto todo ‘WandaVision’. Solo he visto momentos clave de algunos episodios que me han dicho que tienen un impacto directo en nuestro argumento”, confesó a Rolling Stone.

“Solo sé que a mitad de camino, o tal vez a tres cuartas partes de nuestro proceso de escritura, escuché por primera vez sobre este programa que estaban haciendo y que tendríamos que seguirlo”, agregó.

¿De qué trata “WandaVision”?

Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos disfrutan de su vida ideal hasta que comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Así, realidad y fantasía confluirán, revelando finalmente a la protagonista como creadora de esta realidad falsa y a Agatha Harkness como principal villana.

¿Cómo acabó la serie?

El noveno episodio del programa nos mostró cómo Wanda vence a Agatha, se convierte en Scarlet Witch y revierte el hechizo que le hizo a Westview, Asimismo, se despide de su familia: Visión y sus dos hijos. En los últimos, vemos usando el Darkhold el cual terminará corrompiendola.