“Doctor Strange 2″, la película dirigida por Sam Raimi, nos hizo un recorrido visceral a través del Multiverso Cinematográfico de Marvel y sus incalculables posibilidades. Desde variantes malvadas a la colisión de universos, el director nos demostró que nada es imposible con estas nuevas herramientas narrativas. Sin embargo, estamos lejos de haber visto todas las consecuencias de esta Caja de Pandora si prestamos atención a la escena postcrédito de la cinta y la amenaza que representan estas “incursiones”.

“WandaVision”, “Loki”, “Spider-Man: no way home”, “What if...?” y “Doctor Strange 2” cimentaron el camino para el punto máximo de ebullición. En ese sentido, todo parece indicar que “Secret Wars” será el próximo gran evento del MCU tras la exitosa saga del infinito. En la siguiente nota te contamos por qué es el camino lógico a seguir y la única salvación de la franquicia que no levanta vuelo desde “Avengers: endgame”.

¿De qué trata “Secret Wars”?

La colisión del Universo Marvel y Ultimate amenaza con la destrucción inminente de ambas realidades. Cuando todo se creía perdido, Victor Von Muerte ‘Dios emperador Doom’ se revela como el salvador que da forma a Battleworld, un mundo construido con los retazos de diferentes realidades. Sin embargo, algunos personajes de la Tierra original lograron escapar de la catástrofe en un balsa y no se quedarán de brazos cuando tomen conciencia de lo acontecido.

La salvación del MCU

Tras “Avengers: endgame”, clímax de la saga del infinito, el futuro del MCU fue cuestionado al aparentemente haber tocado techo por entregas como “Black Widow”, “Falcon y el Soldado del Invierno”, “Hawkeye”, “Eternals” y “Shang-Chi”. Estas ataron cabos sueltos, trataron de encumbrar personajes y crearon los nuevos rostros de la franquicia, pero se traducían a manotazos de ahogado. Cuando el declive parecía inminente, “WandaVision”, “Loki”, “Spider-Man: no way home” y “Doctor Strange 2” dejaron claro que hay un panorama mucho más grande gestándose gracias al multiverso.

El guion está a cargo de Jonathan Hickman, mientras que el dibujo es ejecutado por Paul Renaud. Foto: composición / Marvel Comics

¿”Secret Wars” podrá estar a la altura o superar la épica guerra contra el titán loco Thanos? Sí, todos los caminos conducen a la adaptación del popular cómic. Posee todos los ingredientes para llevar a la franquicia a un nuevo nivel y renovarla cuantas veces quiera.