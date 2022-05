Patrick Stewart en “Doctor Strange 2”: Profesor X, Jean Luc Picard y los papeles más destacados del actor

Patrick Stewart es un actor de 81 años que sorprendió a millones de fanáticos de Marvel cuando, en los primeros avances de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, se mostraron indicios de su posible ingreso al UCM. La noticia fue oficializada al verlo en la alfombra roja de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, que ya se encuentra disponible en cines.

En su papel como el profesor Charles Xavier, una de las personas más brillantes del Universo Cinematográfico de Marvel, lo vemos, esta vez, en representación de la voluntad de los mutantes.

Sin embargo, antes de su papel de superhéroe, el actor tuvo una vasta carrera actoral en la cual destacan varios de los personajes que interpretó. A continuación, te mostramos los más resaltantes.

Patrick Stewart como Profesor X. Foto: Fox

“The kid who would be King” (2019)

En la película británica, Stewart hizo el papel de mentor, en la versión adulta del mago Merlín, en una interpretación moderna de los míticos artúricos.

Patrick Stewart como el mago Merlin. Foto: 20th Century Studios

“Hamlet” (2009)

En la criticada adaptación de la obra de William Shakespeare donde David Tennant interpreta al príncipe danés, Patrick Stewart se encarga de dar vida a dos personajes: el rey Claudio y el padre de Hamlet.

Patrick Stewart como el rey Claudio y el padre de Hamlet. Foto: BBC

“Green room” (2015)

Las veces que Patrick Stewart interpretó a un antagonista son contadas, pero ninguna tan siniestra como en su papel de Darcy Banker, un empresario sin escrúpulos que utiliza la violencia para lograr sus objetivos.

Patrick Stewart como Darcy Banker en "Green room". Foto: A24

“Star Trek: next generation” (1987)

Patrick Stewart interpretó al capitán Jean Luc Picard en la serie de la franquicia “Star Trek”. Este papel le otorgó la fama internacional, y se caracterizó por ser un estudioso de los clásicos, amante del té y diplomático. Su estancia en el sillón del capitán fue tan importante que en 2020 volvió para la serie “Picard”, que continuaba sus aventuras después de dejar la Flota Estelar de la Federación.

Patrick Stewart como Jean Luc Picard en "Star Trek". Foto: Paramount

“Moby Dick” (1998)

Stewart interpretó al capitán Ahab en la miniserie adaptada de la clásica novela de Herman Melville. El actor es el antagonista que busca venganza contra la ballena blanca.

Patrick Stewart como el capitán Ahab en "Mobby Dick". Foto: USA Network

“A Christmas carol” (1999)

El clásico de Charles Dickens fue adaptado a la pantalla grande y Patrick Stewart fue el encargado de crear una versión desagradable de Ebenezer Scrooge, un hombre que tiene una epifanía sobre las consecuencias de su mala actitud durante la noche de Navidad.

Patrick Stewart como Ebenezer Scroog en "Christmas carol". Foto: TNT Productions

“X-Men” (2000)

El personaje basado en los comics de Marvel es considerado uno de los más inteligentes del UCM. Ahora lo volvemos a ver en “Doctor Strange in the multiverse of madness” como parte de los Iluminati.