“Gladiador” cumple 22 años: ¿qué pasó con su secuela confirmada en el 2018?

Es difícil de creer, pero ya han pasado más de 20 años desde que Ridley Scott y Russell Crowe tuvieron a su cargo una de las películas más populares de la década del 2000: “Gladiador”.

Lanzada el 5 de mayo de 2000, la historia de Máximo Décimo Meridio, un oficial militar romano de alto rango traicionado y convertido en un guerrero esclavizado, sigue como la favorita de los seguidores de Crowe, pero también de los amantes de la cintas épicas.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la cinta cumplirá 22 años de haber sido estrenada, más de un fan se pregunta qué pasó con “Gladiador 2″, la secuela que fue confirmada en el 2018 pero todavía no ha llegado al cine.

El guion de “Gladiador 2″ está en desarollo

"Gladiador" es una película del 2000 protagonizada por Russell Crowe. Foto: DreamWorks

En el 2018, Deadline informó que la película ganadora del Oscar de Ridley Scott, “Gladiador“, tendría una segunda parte, la cual sería escrita por el guionista de “Top Gun: maverick”, Peter Craig.

En aquel entonces, los primeros detalles de la historia, de la cual se venía especulando desde el 2001, incluían la trama centrada en Lucius, el hijo del personaje de Connie Nielsen, Lucila. Él sería el sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), emperador romano asesinado por Máximo.

Con el personaje de Crowe muerto al final de “Gladiador”, la secuela se apoyaría en Lucius, un personaje influenciado por la figura del desaparecido general romano.

En el 2019, los productores revelaron que “Gladiador 2″ tendría lugar dos décadas después de la original y que el guion ya estaba en desarrollo bajo el mando de Scott y Craig.

¿“Gladiador 2″ llegará a las cines? ¿Por qué no ha sido filmada?

Con detalles sobre la película en secreto, las pocas actualizaciones que ha habido nos llevan hasta el 2021, año en que el director Ridley Scott conversó con la revista Empire antes del lanzamiento de “The last duel”. En aquella charla, confirmó que “Gladiador 2″ sería su próxima película justo después de la epopeya de Napoleón que tiene en proceso.

“Ya estamos escribiendo “Gladiador””, dijo Scott. “Entonces, cuando termine ‘Napoleón’, esta película estará lista para ver la luz”, compartió el cineasta.

Joaquin Phoenix regresa a la pantalla grande con la vida de Napoleón Bonaparte. Foto: Composición/Facebook Óscar Academy/Difusión

Por lo que se sabe, la realización de “Gladiator 2″ no debía tomar tantos años en ver la luz, pero Scott se ocupó de la serie de televisión de HBO Max “Raised by wolves” y las películas “Last duel” y “House of Gucci”.

Al parecer, será cuestión de tiempo para ver el regreso de la historia de “Gladiador” al cine, ya que por ahora Ridley Scott sigue al frente de la cinta sobre Napoleón, la cual es protagonizada por Joaquin Phoenix y Jodie Comer (Josephine). La actriz ganó un Emmy por “Killing eve” y obtuvo elogios en Venecia por su actuación en “The last duel”.