“Doctor Strange 2”: ¿qué personajes sí aparecieron en la película?

“Doctor Strange in the multiverse of madness”, película dirigida por Sam Raimi, llegó a los cines peruanos y está dando que hablar entre los fans. No solo fue la primera entrega de terror del MCU, sino que también nos mostró las posibilidades del multiverso en pantalla grande.

Las expectativas de la cinta eran altas y no es para menos considerando todos los rumores y filtraciones que surgieron dias antes de su estreno. En ese sentido, te compartimos qué personajes sí llegaron a aparecer, pero te advertimos que la siguiente será un compendio integral de spoilers.

Alerta spoiler

Personajes que no aparecen

Spider-Man (Tobey Maguire)

Superior Iron Man (Tom Cruise)

Deadpool (Ryan Reynolds)

Wolverine (Hugh Jackman)

Ash (Bruce Campbell)

Loki (Tom Hiddleston)

Ghost Rider (Nicolas Cage)

Strange Supreme

Mefisto.

Personaje que sí aparecen

Profesor X (Patrick Stewart)

Black Bolt

Mordo

Capitana Marvel (Monica Rambeau)

Reed Richards (John Krasinski)

Captain Carter (Hayley Atwell)

Clea (Charlize Theron)

Billy y Tommy

Rintrah

Tribunal Viviente

Wong (Benedict Wong).

¿De qué trata “Doctor Strange 2″?

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el protagonista, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.