“Doctor Strange 2″, crítica: un monstruo de Frankenstein

Bienvenidos al Multiverso Cinematográfico de Marvel, una mina de oro para el estudio y nuevo parque de diversiones para los fans. Las posibilidades son infinitas y solo están limitadas por la imaginación de los creadores, por lo que el golpe de realidad ha sido más duro. De los 14 000 605 universos en los que las cosas se habrían desarrollado de diferente manera; en el nuestro, “Doctor Strange 2″ fue la excepción: una mescolanza de intenciones buenas pero insuficientes.

Sam Raimi tuvo el poder en la palma de su mano, pero ha cometido los mismos errores que en “Spider-Man 3″: exceso de personajes, fan service, un ritmo presuroso y falta de tiempo para desarrollar todas sus ideas. A veces menos es más, pero nuevamente quiso abarcar mucho y terminó creando un nuevo monstruo de Frankenstein. Una falta de enfoque desafortunada, aunque felizmente el concepto del multiverso aún seguirá siendo el único y mayor atractivo del MCU en las próximas entregas.

Scarlet Witch es la villana perfecta

La tragedia de Scarlet Witch es el punto más fuerte y mejor trabajado de la película, porque nos involucra emocionalmente. De inicio a fin, la trama de la Bruja Escarlata lucha para no perderse del revoltijo de subtramas. Al final del día, llega a buen puerto, contra todo obstáculo en el camino. El desarrollo del personaje, desde su indispensable serie, “WandaVision”, ha sido todo un éxito y aquí se encuentra en su prime. Un rol que eleva a Elizabeth Olsen como rostro principal de la franquicia y que nos impulsa a querer ver más de ella. Como indica Sam Raimi, cualquier cosa es posible ahora que regresó al cine de superhéroes en plena ebullición del multiverso.

Locura y terror desmedidos jugaron en contra

Desde antes de su estreno se reveló que “Doctor Strange 2″ sería una película que coquetería con el género de terror. Los fans pedían algo diferente que rompa los parámetros de la fórmula y Raimi cumplió su promesa. El sello del creador de “Evil dead” se hizo presente en todo momento. Desde jump scares, gore hasta una atmósfera oscura, se aprovechó las posibilidades de la clasificación PG-13 y dio la cinta más visceral de la franquicia hasta la fecha.

Su estilo es inconfundible y se anunció que Marvel Studios le dio libertad creativa. Sin embargo, el resultado desconcierta porque el film parece haber sido víctima de una post producción ensimismada en realizarle cortes abruptos y compendiar su duración. En consecuencia, la versión teatral no nos lleva de la mano a través del multiverso, sino que nos hace correr. Sumado al bombardeo de información, esto nos impide disfrutar los espectaculares momentos.

Benedict Cumberbatch regresa con su papel del Hechicero Supremo en la película del UCM. Foto: Marvel Studios

Así como en “Spider-Man: no way home”, hay agujeros de guión y momentos forzados. No dejan de ser obstáculos, a menos que podamos dejarnos llevar y ver la película únicamente como un show de entretenimiento y acrobacias visuales. Solo esperemos que el fan service sea mejor aprovechado en un futuro próximo y no solo sirvan como adorno de sobrecarga.

¿Qué significa “Doctor Strange 2″ para el MCU?

Todo parece indicar que “Doctor Strange 2″ solo es parte del plan maestro que ha trazado la fase 4 del MCU desde un inicio: las guerras secretas. Junto a “WandaVision”, “Loki”, “Spider-Man: no way home” y “What if...?”, la película habría trazado la ruta, pero el climax estaría por llegar. Eso o la cinta con Benedict Cumberbatch se convertirá en la mayor decepción de la franquicia en mucho tiempo.