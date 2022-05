“Que la fuerza te acompañe”: ¿por qué el mundo festeja el día de Star Wars cada 4 de mayo?

Desde 1979, los fanáticos de “Star Wars” o “Guerra de las galaxias” utilizan el 4 de mayo como el día especial para celebrar la saga galáctica creada por George Lucas. La frase “May the 4th Be With You” (Que la fuerza te acompañe) fue la originaria de todo el movimiento.

Todo empezó en Inglaterra por una similitud fonética entre una frase de la película y una nota de felicitación. ¿Quiénes fueron los autores y a quién saludaban?

En el día de "Star Wars" los fanáticos se disfrazan de sus personajes favoritos. Foto: Sipa USA

¿Cómo se originó el Star Wars Day?

La fecha establecida fue a causa de una similitud fonética descubierta por el Partido Conservador del Reino Unido cuando pagó un anuncio en el periódico London Evening News que decía: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (”Qué la fuerza te acompañe Maggie. Felicitaciones”). La frase felicitaba a Margaret Tatcher por su nombramiento como Primer Ministro.

El día de “Star Wars” se celebra desde 1979. :Foto: Disney+

Curiosamente este saludo hizo que quedara fijada la fecha de celebración para la legión de fans de todo el mundo.

¿Qué significa “May the force be with you”?

“Que la fuerza te acompañe” es una cita presente en todas las películas. Para aquellos que no han visto la saga, las once películas giran en torno a la familia Skywalker, quienes viven en una galaxia lejana y son capaces de utilizar ‘la fuerza’ para practicar la telequinesis, la clarividencia y control mental, entre otras habilidades.

La historia de la familia Skywalker comenzó con el Elegido, Anakin Skywalker, nacido de ningún padre y destinado a equilibrar 'la fuerza'. Foto: Disney

¿Cómo celebran los fans el Star Wars Day?

Desde entonces, cada año los seguidores de los jedis organizan innumerables eventos a nivel mundial. Estos generalmente incluyen concursos de disfraces, maratones de películas, estrenos nuevos, entre otros.

Estrenos en el Star Wars Day 2022

En 2012 la saga empezó a ser producida y distribuida por The Walt Disney Company. Este año, por el 4 de mayo la plataforma de streaming de la empresa ha lanzado “Star Wars: el libro de Boba Fett”, un detrás de cámaras que revela detalles sobre la producción de dicha serie.

Además, un nuevo tráiler de la esperada serie “Obi-Wan Kenobi” nos mostró un primer vistazo de Darth Vader.