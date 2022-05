Elizabeth Olsen elogia el trabajo de Scarlett Johansson en las películas de Marvel

Elizabeth Olsen continúa recibiendo críticas muy favorecedoras por las personas que ya vieron “Doctor Strange in the multiverse of madness”, quienes indican que la actriz de 33 años se roba el show en la más reciente película de Marvel Studios.

Su interpretación como la Bruja Escarlata ha hecho que sea uno de los personajes favoritos de los fanáticos del UCM, pero según la propia intérprete fue gracias al trabajo de Scarlett Johansson como Black Widow lo que la inspiró a dar lo mejor de ella para desarrollar todo el potencial de su papel.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Foto: Marvel

Elizabeth Olsen en “WandaVision”

La serie no solo logró encantar a los fanáticos y a la crítica, también mostró lo poderosa que puede ser Wanda Maximoff en un universo que inicialmente estaba rodeado de superhéroes hombres.

Si bien esto ha cambiado con el paso de los años, Olsen agradece y elogia en particular el trabajo de Scarlett Johansson como Black Widow, uno de los personajes femeninos de Marvel con mayor importancia.

La Bruja Escarlata busca recuperar a su hijos Tommy y Billy, vistos por primera vez en "Wandavision". Foto: Marvel

Elizabeth Olsen elogia el trabajo de Scarlett Johansson

Durante la alfombra roja de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, el medio Variety conversó con Olsen sobre la llegada de Xochitl Gomez al UCM.

“[Xochitl Gomez] tiene toda esta vitalidad dentro de ella. Tiene mucha confianza, siendo tan joven y, quiero decir, yo tenía 25 años cuando empecé y… ella es mucho mejor de lo que yo era cuando comencé ”, señaló la actriz.

Xochitl Gómez interpretará a América Chávez en Doctor Strange 2. Foto: Instagram/@_xochitl.gomez

Seguidamente, expresó sus deseos por ser una imagen de confianza para la joven actriz, tal y como Johansson lo fue para ella. “Es impactante [ser ahora la figura a seguir]. Yo sigo viendo hacia arriba a Scarlett desde aquí abajo. Así que es increíble lo que hemos pasado… no en generaciones. Y ha pasado tanto tiempo que ahora tenemos estas mujeres de diferentes edades. Me refiero a que Scarlett tiene una edad muy cercana a la mía, pero todavía la admiro, realmente la admiro a ella, a sus opiniones y a sus consejos. Soy demasiado tímida para pedirle consejo a alguien. Realmente era observarla. Recuerdo estar en Ultron y ver cómo ella estaba con el team y me sorprendió su tranquilidad y comodidad, y cómo incluye al team en todo y cómo hace que todos estén emocionados de venir a trabajar y realmente lo he aplicado en mi vida desde entonces”, mencionó.