“Doctor Strange 2″ es ingeniosa y retorcida: primeras reacciones alaban a Sam Raimi

“Doctor strange in the multiverse of madness” finalmente ha sido expuesta a los medios internacionales y las primeras reacciones para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel ya se pueden leer.

Con algunas reseñas llamándola “una de las primera cintas de horror de Marvel” y otras catalogándola como un “producto de la mente retorcida de Sam Raimi”, una cosa en la que casi todos parecen estar de acuerdo gira en torno a que es bueno ver al director nuevamente al frente de este tipo de películas.

¿Qué dice la prensa especializada de “Doctor Strange 2″?

"Doctor Strange 2" tendrá su estreno oficial el próximo viernes y fans esperan ver a Hayley Atwell como Capitana Carter. Foto: composición LR/Marvel Studios/difusión

El editor de Variety, Clayton Davis, dijo que los fanáticos de Marvel “finalmente obtuvieron su película de terror”. “La película es oscura. Definitivamente, salió de la mente retorcida y brillante de Sam Raimi. Repacen sus conocimientos sobre cómics”, escribió en Twitter.

La crítica y colaboradora de Variety, Courtney Howard, destacó a la recién llegada del UCM, Xochitl Gómez, como “una ladrona de escenas”. “Elizabeth Olsen es magnífica. Benedict Cumberbatch, soberbio. Funciona como un buen punto de entrada para lo que viene en Marvel”, compartió.

La actriz de ascendencia latina Xochitl Gómez dará vida a América Chávez en Doctor Strange 2. Foto: composición/Código Espagueti/Marvel

Drew Taylor, de The Wrap, calificó la secuela de “totalmente loca” y agregó que es “fácilmente el estreno del UCM más aterrador hasta el momento”.

Para los fanáticos de las películas de Marvel, “Doctor Strange in the multiverse of madness” es un evento esperado, no solo por los giros que el UCM tiene reservados, sino también porque marca el regreso de Raimi a las películas de superhéroes desde que terminó su trilogía de “Spider-Man”.