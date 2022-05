Sam Raimi explica por qué Doctor Strange sigue usando el Ojo de Agamotto

Desde la primera entrega de “Doctor Strange” en 2016 vemos a Stephen Strange usando el Ojo de Agamotto, que posee en su interior la gema del Tiempo.

Sin embargo, luego de lo visto en “Avengers: endgame”, donde se destruyeron todas las gemas, muchos fanáticos se preguntan por qué el hechicero aún lleva colgado el talismán alrededor de su cuello, como se vio en “Spider-Man: no way home” y como se ha podido ver en los tráileres de “Doctor Strange: in the multiverse of madness”.

Un nuevo spot de TV de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" confirma la aparición de Capitana Carter, Los Illuminati y Charles Xavier en la próxima película del UCM. Foto: composición/Marvel

¿Qué veremos en “Doctor Strange 2”?

La sinopsis oficial dice lo siguiente: “El Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre un portal al multiverso. Sin embargo, surge una amenaza que puede ser demasiado grande para que su equipo la maneje”.

¿Por qué Doctor Strange aún usa el Ojo de Agamotto?

Durante una entrevista con el medio Cineblend, el director Sam Raimi respondió a la interrogante.

“El Ojo de Agamotto todavía tiene propiedades mágicas, incluso sin la gema del tiempo, como cualquier verdadero fanático de Strange sabría. Así que todavía le revela cosas que no se ven”, señaló el cineasta.

Si bien Sam Raimi no dio más detalles, todo indica que el talismán ayudaría a Strange a poder ver a través de hechizos y engaños mágicos, o incluso le ayudaría a observar diversos lugares de todo el mundo.

Para saber más detalles, solo queda esperar el estreno de “Doctor Strange: in the multiverse of madness”, el cual está programado para el próximo 5 de mayo.