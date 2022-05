“Outlander”: todo lo que se sabe de la séptima temporada de la exitosa serie de época

La sexta temporada de “Outlander” llegó a su fin el domingo 1 de mayo con la emisión del último episodio y sorprendió a sus seguidores con un gran desenlace. La historia de Claire y Jaime se ha convertido en una de las preferidas del público en varios países. A diferencia de las entregas anteriores de “Outlander”, esta solamente tiene ocho episodios y los fanáticos tuvieron que esperar un largo periodo para su estreno debido a la pandemia por la COVID-19 , pero lo novedoso de esta fue que los capítulos duraron aproximadamente 80 minutos cada uno.

¿Habrá una séptima temporada de Outlander?

Starz confirmó en el 2021 que la exitosa serie ha sido renovada por una séptima temporada, la cual contará con 16 episodios que se basarán en el séptimo libro de la saga de amor épico “Outlander, an Echo in the Bone”. La producción y los actores han mostrado a través de las redes sociales que la grabación de la nueva parte está en proceso sin ningún contratiempo, pero que tomará alredor de 13 meses, por lo que se prevé que se estrene en algún momento del 2023, aunque la fecha exacta todavía no ha sido revelada.

Caitriona Balfe como Claire Randall Fraser, Sam Heughan como Jamie Fraser forman la pareja protagónica de Outlander. Foto: StarzPlay.

¿De qué trata Outlander?

“Outlander” sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945 que se transporta en el tiempo a 1743; ella llega a un pueblo expuesta de peligros y se ve obligada a casarse con Jamie, un joven guerrero escocés, del cual comienza a sentir una gran conexión; dicha situación la atormenta, ya que Claire está casada en su línea de tiempo original. Esta situación hará que la protagonista deba debatirse entre dos hombres distintos, en dos espacios de tiempo.

“Outlander” ,drama sobre viajes en el tiempo se basa en los libros de Diana Gabaldon , cuya primera novela fue publicada el año 1991, mientras que la novena “Go tell the Bees that i’m Gone”, la entrega más reciente, fue lanzada el 2021.

Anuncio de la sétima temporada