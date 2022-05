“Doctor Strange 2″: variante malvada no es Supreme Doctor Strange de “What if...?”

“Doctor Strange in the multiverse of madness” nos mostrará todas las posibilidades del multiverso cinematográfico de Marvel. Los universos alternos y variantes no faltarán en esta aventura sin límites dirigida por nada menos que Sam Raimi.

En el primer avance, vimos que aparecía una versión oscura del protagonista advirtiéndole: “las cosas se han salido de control”. Varios fans señalaron que se trataba de Supreme Doctor Strange, al que conocimos en la serie animada “What if...?”.

El capítulo que cuenta su historia se titula “¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón?”. Su estreno en Disney Plus fue todo un éxito, por lo que se convirtió en el segundo mejor valorado según IMDb y los fans estaban entusiasmados por verlo en la nueva película del MCU.

Para sorpresa del fandom, Benedict Cumberbatch conversó con Total Film para acabar con los rumores y falsas expectativas: “[Este Sinister Strange] no es nada que hayas visto antes. What if...? es un hermoso riff de un potencial. Y esto es algo diferente”.

La nueva versión oscura de Doctor Strange Supremo y su tercer ojo. Foto: Marvel

¿Quién es Supreme Doctor Strange?

“What if...?” nos mostró cómo la vida de Stephen Strange tomó un rumbo diferente cuando un accidente automovilístico provocó la muerte de su amada en vez del control de sus manos. Si bien logró convertirse en el ‘Hechicero Supremo’, nunca pudo llenar ese vació.

Tras esto, él intenta traerla de regreso usando todo tipo de poderes prohibidos pese a que su muerte era un punto absoluto en el tiempo. Su obstinación crea una paradoja que acaba con el mundo, pero finalmente sobrevive y se redime al salvar el multiverso de la era de Ultron.