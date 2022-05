Doctor Strange 2: Sam Raimi cuenta por qué la banda sonora estuvo a cargo de Danny Elfman

Esta será una de las semanas más importantes para Marvel Studios del 2022, debido al esperado estreno de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Hay muchas expectativas de parte de los fans y los críticos sobre lo que sucederá como secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo . Existen muchos rumores como el regreso de Rachel McAdams (como Christine Palmer) al igual que el de Chiwetel Ejiofor (como Barón Mordo), así como la llegada de otros héroes importantes dentro y fuera de la franquicia.

¿Porqué Sam Raimi escogió a Danny Elfman para la banda sonora de Doctor Strange 2?

En la conferencia de prensa por la presentación de la película, Raimi declaró lo siguiente: “Me encantaba la música de Doctor Strange de Michael Giacchino y lamento que no hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero necesitaba a Danny Elfman a mi lado. Es como mi hermano perdido hace mucho tiempo y realmente es un narrador de historias . Me ayuda a contar la historia con su música, pero fue maravillosa. Le encantó el tema de Doctor Strange y lo incorporó a su partitura musical, lo cual fue muy divertido para mí porque Michael Giacchino incorporó algunas de las piezas de Danny Elfman en la película Spider-Man: no way home”, explicó el director.

Un nuevo spot de TV de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" confirma la aparición de Capitana Carter, Los Illuminati y Charles Xavier en la próxima película del UCM. Foto: composición/Marvel

Soundtrack de la locura

Ahora, que se ha publicado el soundtrack oficial de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” a cargo del reconocido compositor Danny Elfman, se dice que también podría haber revelado algunos spoilers. En la playlist compartida por Film Music Reporter, ha llamado la atención algunos títulos que podrían hacer referencias a las sorpresas preparadas por la película. El spoiler más grande podría ser la canción titulada “An Unexpected Visitor”, que sería el tema de la escena postcréditos con un personaje sorpresa que se volvería fundamental para el futuro del UCM.

1. Multiverse of Madness (2.37)

2. On the Run (2.17)

3. Strange Awakens (0.43)

4. The Apple Orchard (3.18)

5. Are You Happy (1.08)

6. Gargantos (2.50)

7. Journey with Wong (1.44)

8. Home? (4.08)

9. Strange Statue (1.43)

10. The Decision Is Made (1.14)

11. A Cup of Tea (3.58)

12. Discovering America (0.47)

13. Grab My Hand (1.14)

14. Battle Time (3.11)

15. Not a Monster (2.38)

16. Forbidden Ground (2.29)

17. Tribunal (2.13)

18. They’re Not Coming Back (1.00)

19. Stranger Things Will Happen (2.56)

20. Buying Time (3.39)

21. Book of Vishanti (2.45)

22. Looking for Strange (1.38)

23. Strange Talk (3.32)

24. Lethal Symphonies (1.48)

25. Getting Through (5.34)

26. Only Way (2.51)

27. Trust Your Power (2.54)

28. They’ll Be Loved (3.59)

29. Farewell (2.29)

30. An Interesting Question (3.13)

31. Main Titles (2.36)

32. An Unexpected Visitor (0.32)