“Doctor Strange 2″: Marvel confirma qué producciones ver antes del estreno de la esperada secuela

Después de la cinta “Vengadores: endgame”, Marvel Studios decidió expandir su universo mediante la plataforma de streaming Disney Plus con series como “WandaVision”, “Ojo de Halcón” o “Caballero Luna”. Pero después de lo sucedido en “Spider-man: no way home” , donde un hechizo sale mal y algunos villanos de otros universos llegan al mundo actual, el concepto del multiverso se volvió muy importante.

Ahora que está por estrenarse “Doctor Strange 2″, Marvel recomendó repasar algunas series y películas. De hecho, hay algunas realidades que están colapsando y el personaje de América Chávez (Xochitl Gomez) irá buscando la ayuda del Hechicero Supremo para remediar el caos. No obstante, lo mejor de todo este enredo es que habrá diferentes versiones de los grandes héroes de Marvel.

"Doctor Strange 2" llega a los cines el 5 de mayo. Foto: Marvel Studios

¿Qué producciones ver antes del estreno de “Doctor Strange 2″?

Marvel Studios, a través de sus redes sociales, recomendó dos series y dos películas antes del estreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”

“Doctor Strange” (2016)

“Wandavision” (2021)

“What If. . . ?” (2021)

“Spider-Man: No Way Home” (2021)

Puntos claves: “What if …?” y “No way home”

La serie animada “What if …?” será muy importante para entender a cabalidad “Doctor Strange 2″ ya que nos muestra varias realidades, entre ellas una donde Ultron se hace con las Gemas del Infinito y empieza a destruir universos, por eso Uatu, el vigilante reúne a un equipo muy poderoso formado por Capitana Carter, Gamora, Thor, Doctor Strange, Star Lord / T’Challa y Killmonger, que tienen la ayuda de Viuda Negra.