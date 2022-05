Doctor Strange 2: Kevin Feige habla sobre la presentación de América Chávez en el UCM

Según la revista Empire, América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez, llega al Universo Cinematográfico de Marvel a través de “Doctor Strange y el multiverso de locura”, tras saltar por universos paralelos, pues la persiguen misteriosas criaturas que pretenden desviar su poder y utilizarlo para sus propios fines nefastos.

El propio Sam Raimi, director de la cinta, dio detalles de este nuevo personaje de los comics: “Ella es una recién llegada a sus poderes y a nuestro mundo. En realidad viene de otro universo. Creo que aporta una sensación de ligereza y juventud. El Doctor Strange de Benedict Cumberbatch puede ser un personaje muy egoísta y estirado, un sabelotodo . Ella simplemente va en contra de eso. Realmente no le tiene respeto originalmente. Ella ve a través de los frentes que él pone. Es mucho más realista y una de nosotros, y no toma su actitud. No creo que le guste eso al principio. Entonces, crea un contraste”.

Doctor Strange y América Chávez parecen estar encarcelados en el avance de "En el multiverso de la locura". Foto: Empire

Sexualidad en pantalla

La América Chávez de los cómics es lesbiana y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó la importancia de abordar su sexualidad en la película: “Es importante, como siempre decimos, que estas películas presenten el mundo tal como es, y el mundo fuera de tu ventana, como solían decir en las publicaciones. Ese aspecto del personaje proviene de los cómics. Siempre queremos adaptarlos lo mejor posible y con la mayor veracidad posible”, declaró en conferencia de prensa.

Feige continuó explicando que si bien la sexualidad de América Chávez es un elemento importante de quién es ella como personaje, está lejos de ser lo único que la defina: “Creo que cuando la gente ve la película, al igual que en la vida, no hay nada que defina a ningún personaje. Como dijo Xochitl, es una niña de 14 años que se da cuenta de este elemento muy traumático de su vida, que no es el problema LGBTQ, es el hecho de que la siguen arrojando por el Multiverso varias veces. Es ser sincero con eso y mostrarlo, y de eso no se trata la película. Pero es una parte importante del personaje en los cómics. Queríamos tocar ese tema”, recalcó el SEO.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige explicó la importancia de abordar su sexualidad en la película. Foto: Marvel.

Caja de arena

Feige también habló de la llamada caja de arena con la que cuentan sus directores para narrar las historias del UCM y de poder tener a Sam Raimi: “Es excitante, básicamente, creas una caja de arena gratuita en la que estos directores pueden jugar para entusiasmar a la gente, y lo que es mejor, tener una gran voz y un gran cineasta (Raimi) para convertir la historia en suya.