“Doctor Strange 2″: guionista explica cómo “Rick and Morty” lo preparó para el “Multiverso de la locura”

Luego de trabajar para la serie “Loki” de Disney Plus y Marvel, el guionista Michael Waldron volvió a incursionar en el UCM escribiendo la historia de “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Durante una entrevista, Waldron reveló que gracias a haber pasado años escribiendo los episodios de “Rick and Morty”, pudo crear una historia donde no solo tenía que vincular las películas del UCM y las series de Disney Plus, sino también otros universos como los de Spider-Man y X-Men.

"Doctor Strange 2" mostrará el lado más terrorífico de Scarlet Witch, además de oscuras variantes de Stephen Strange. Foto: composición LR/captura de Marvel Studios

¿Qué dijo Michael Waldron sobre escribir para “Rick and Morty″?

Para Waldron, escribir los episodios de la serie de Adult Swim, “Rick and Morty”, le sirvió de práctica para escribir el “Multiverso de la locura”.

“Era el campo de entrenamiento perfecto. Porque cada semana en esa serie, tomamos un gran concepto de ciencia ficción sobre el que, francamente, probablemente podrías escribir una película, podrías escribir algún tipo de especificación de alto concepto al menos, y básicamente volarlo en pedazos en los primeros cinco minutos”, dijo Waldrom.

Michael Waldron escribió las historias de "Loki" y "Doctor Strange in the multiverse of madness". Foto: Instagram

Además, agregó: “En verdad, tienes que explicárselo a la audiencia rápidamente y luego pasarlo a un segundo plano para que puedan dejarse llevar por la aventura, en el resto de lo que es solo un episodio de 22 minutos. Y así, ‘Rick and Morty’ me entrenó en cómo presentar estos grandes conceptos de ciencia ficción de manera que fueran digeribles , aceptables para la audiencia y sin atascarla en los detalles aburridos”.

Michael Waldron sobre escribir “Doctor Strange in the multiverse of madness”

Waldron se incorporó al proyecto luego de que Scott Derrickson abandonara oficialmente la producción y fuera reemplazado por Sam Raimi. Ambos pasaron meses volviendo a escribir y filmar el “Multiverso de la locura”.

“... Cuando apareció el COVID y nos retrasó varios meses, nos dio a Sam y a mí la oportunidad de decir ‘está bien, bueno, ahora tenemos tiempo. Si quisiéramos empezar de cero, ¿cuál sería nuestra versión de la película?’ Y Marvel afortunadamente apoyó mucho eso”, revela Waldron. “Y él y yo nos pusimos a trabajar y creamos algo propio”, precisó.