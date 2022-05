¿Estrenarán “Spiderman 4” con Tobey Maguire? Sam Raimi reponde a pedido de fans

“Doctor Strange 2″ está por tener su estreno en cines. Debido a que la película está dirigida por Sam Raimi, el cineasta se ha encontrado con diversos medios de prensa ansiosos por preguntarle sobre una posible cuarta entrega de su saga de “El hombre araña”, que inició en 2002 y ‘revivió’ con el cameo de Tobey Maguire en “Spiderman: no way home”.

En ese sentido, el portal Screen Rant conversó con el filmmaker sobre qué tan probable es que den luz verde a una nueva película del arácnido bajo su cargo. Sin embargo, su respuesta no fue muy esperanzadora para los fans.

“Actualmente, no tengo planes de hacer “Spiderman 4″. Y (Marvel y Sony) tienen tanto éxito con la nueva versión de Spiderman que no sé si eso va a suceder o no. No he considerado eso”, expresó.

Como se recuerda, Raimi se ha mostrado particularmente interesado en darle un cierre apropiado a la franquicia de Maguire. Por ello, declaró recientemente cuál hubiese sido el villano y cómo es que el proyecto sería una carta de reivindicación hacia sus seguidores, a modo de disculpas por sus errores del pasado.

Pero todo apunta a que ello no está dentro de sus intenciones en un futuro cercano. Aun así, el concepto del multiverso en el UCM podría habilitar cualquier tipo de proyectos con otras adaptaciones live-action de personajes de Marvel. De hecho, es así como Tobey y Andrew Garfield lograron unir fuerzas con Tom Holland en “No way home”.

Ahora, no se sabe qué tanto estarían dispuestos los mencionados estudios para retomar antiguas propuestas del ‘Trepamuros’. Por lo pronto, Sony está enfocada en construir su propio universo cinematográfico, para el cual ya preparan “El muerto”, con Bad Bunny, además de otros títulos en marcha.