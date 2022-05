“Spider-Man 4″ compensaría a fans por errores de “Spider-Man 3″, afirma Sam Raimi

“Spider-Man: no way home” nos mostró el Spider-Verse en el MCU por primera vez, haciendo realidad el sueño de los fans. El regreso de Tobey Maguire como Hombre Araña fue uno de los momentos más gratificantes y podríamos tener más.

En más de una ocasión, Sam Raimi se mostró dispuesto a realizar una cuarta entrega del superhéroe gracias a las posibilidades narrativas de “Doctor Strange in the multiverse of madness” proporcionó a la franquicia.

“No creí que fuera posible, pero, luego de saltar de regreso con el multiverso, me di cuenta, al igual que ‘Doctor Strange’, que cualquier cosa es posible ahora. Así que estoy completamente dispuesto a hacerlo”, declaró anteriormente para MoviePilot.

Ahora, el cineasta contó a Total Film por qué quiere realizar la cinta: “Arruiné un poco ‘Spider-Man 3′. Tenía un gran plan en mi cabeza para compensar a la audiencia por eso, con una grandiosa cuarta entrega. Pero no pude hacer un guion suficientemente bueno en el tiempo que tenía antes de su lanzamiento”.

Como se sabe, Sam Raimi se alejó del cine de superhéroes tras la decepción que supuso la tercera parte del Hombre Araña. Luego de 15 años, lo retomará con “Doctor Strange in the multiverse of madness” y los fans esperan que no sea una incursión aislada.