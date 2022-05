“Mighty Morphin Power Rangers”: “Jason Frank nos apuñaló por la espalda a todos”

“Somos un equipo. Nadie es más o menos importante que el otro”, decía Tommy a Jason en “Power Rangers Zero”, pero la realidad era muy diferente. Cuando los protagonistas decidieron enfrentar a la productora Saban en una disputa salarial, Jason David Frank decidió dar un paso al costado, frustrando los planes para que el elenco cobrará mejor y acorde al éxito de la serie.

En una entrevista para Nick News, Austin St. John reveló que la mayor batalla de los Power Rangers se vivió detrás de cámaras y la perdieron. No solo se dijeron los motivos reales de su salida, sino también el origen de su inacabable riña con Jason Frank, una rivalidad que se reaviva luego de 30 años. Estas fueron las fuertes declaraciones que manifiestan otro capítulo oscuro del programa que tiene divididos a los fans.

Injusticias y disputas salariales

De acuerdo a Austin, Saban estaba obteniendo muchísimas ganancias gracias a la explosión de “Mighty Morphin Power Rangers”, pero los actores tenían un salario mínimo e indispensable. Pese al creciente éxito, tampoco se tenía previsto un aumento al elenco, por lo que convenció a sus compañeros de hacer valer sus derechos y exigir uno. Caso contrario, todos abandonarían el programa, poniendo en jaque a los ejecutivos.

“Jason nos clavó un puñal por la espalda”

Cuando el equipo estaba listo para enfrentar a la producción, Jason Frank se arrepintió. No solo le habían ofrecido convertirse en el Ranger blanco, sino que también se enteró del lanzamiento de la película en 1995 que finalmente terminó estelarizando. Por estas razones, convenció a David y Amy de desistir y mantener su trabajo asegurado.

Una traición con grandes consecuencias

Para Austin, el cambio de opinión de su compañero constituyó una traición que terminó frustrando la causa. Sabad amenazó con despedirlos y dejó en claro a Austin, Thuy y Walter que no eran los favoritos. La situación era tan desapacible que decidieron renunciar. “Nos clavó un puñal por la espalda a todos”, lamentó.

Poco tardó la producción para encontrar a sus reemplazos: Rocky, Aisha y Adam. En “Power Rangers: turbo” quedó demostrado que ninguno era indispensable a excepción de Tommy. Cuando decide abandonar el show a mitad de temporada, la compañía despidió al resto del equipo ya que los demás perdían sentido sin él.

Power Rangers Migthy Morphing. Foto: Saban

El éxito de Power Rangers

“Mighty Morphin Power Rangers” debutó en 1993 convirtiéndose en la primera serie franquicia de la historia. Todo un fenómeno televisivo de la década con impacto a nivel mundial que ni los protagonistas habrían imaginado. “Los dueños del show ni siquiera nos contaron sobre cómo habíamos tocado las mentes y los corazones de los niños en la época”, contó Austin para Biobiochile.

La llegada de Tommy

Durante sus primeros 17 episodios, “Mighty Morphin Power Rangers” estuvo protagonizado por Austin St. John, Thuy Trang, Walter Jones, David Yost y Amy Johnson. No fue hasta la saga “Green with evil” que Jason David Frank llegó. Solo iba a estar en un par de episodios, pero fue tan popular que terminó siendo uno de los protagonistas, opacando incluso a sus compañeros.

La salida de Austin St. John

“Cuando me fui del show ni siquiera había pensado en mirar atrás. Yo sabía en cierta manera que el show era popular, pero como no habían redes sociales, no sabía la magnitud del tema. Todavía me cuesta creerlo, para ser franco”, agregó. Varias décadas después, el show sigue cosechando éxitos. Cada generación muestra su grupo de superhéroes aunque es difícil que tengamos una rivalidad como esta nuevamente.