“Doctor Strange 2”: Elizabeth Olsen quiere decir “no más mutantes” en la película

“Doctor Strange in the multiverse of madness” tiene emocionados a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel por las repercusiones que traerá. Una de sus más grandes atracciones se trata de nada menos que la aparición del Profesor X, líder de la comunidad mutante.

De esta forma, la cinta servirá como una introducción de estos personajes a la franquicia. Más de un fan cree que pronto podríamos tener una adaptación de “House of M”, el cómic creado por Olivier Coipel y Brian Michael Bendis, y que Elizabeth Olsen quiere verlo en pantalla grande.

“Estoy emocionada por todos los crossovers en el futuro. Creo que esta película abre muchas oportunidades con el multiverso. Pero sí, las palabras inmortales [de Bruja Escarlata] son: ‘no más mutantes’. Quiero decir, me encantaría poder decirlas de alguna manera para que funcione en el MCU”, declaró para HeyUGuys.

“Una vez más, nunca sé lo que haremos a continuación, así que siempre estoy como en estas entrevistas, solo digo lo que me suena genial también. Pero sí, no está bajo el control de nadie exceptuando a Kevin Feige”, agregó la actriz.

Unas viñetas inmortales. Foto: Marvel Comics

¿De qué trata “House of M”?

“Los Vengadores y La Patrulla-X hacen frente común para luchar contra un enemigo que se ha convertido en la mayor amenaza del mundo: Wanda Maximoff. La Bruja Escarlata ha enloquecido. Sus poderes están más allá de todo control, y el planeta mismo está en sus manos”, detalla la sinopsis.

La segunda parte de “Doctor Strange” tiene agendado su estreno en Perú para este 4 de mayo.