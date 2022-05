Benedict Cumberbatch: “El multiuniverso es una terapia para el personaje”

Tras su reciente nominación como mejor actor en los Óscar 2022 por su papel en la película El poder del perro, el actor británico Benedict Cumberbatch volverá a vestir la capa del hechicero supremo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la nueva cinta de Marvel que se estrena este jueves 5 de mayo en todas las salas de cine de la capital.

En esta nueva entrega, dirigida por Sam Raimi, Strange viaja hacia lo desconocido y con la ayuda de aliados místicos atraviesa peligrosas realidades alternativas del multiuniverso para enfrentarse a un misterioso adversario. La República conversó con el actor a través del Zoom junto a otros medios de la región.

¿Qué tan difícil ha sido construir un personaje con diferentes personalidades en cada universo?

El multiuniverso es una suerte de terapia para el personaje. Lo he disfrutado mucho, además, ha evolucionado un montón y se le puede abordar en distintas direcciones. Lo amé. Los looks son diferentes y cómo se siente también. Toma mucho tiempo preparar un personaje al punto que no te confundas sobre cual estás interpretando. Para mí lo más importante fue dar la suficiente correlación, pero también entender que son personas distintas. El reto en sí no fue separarlos, sino en cómo hacerlos diferentes.

Strange es un personaje con cierta dosis de arrogancia y no tiene paciencia con los demás. Sin embargo, ahora tiene que construir y trabajar con chicos, primero con Peter Parker y luego con América Chávez. ¿Tu experiencia como padre te ha ayudado de alguna forma a trabajar esto?

No voy a hablar de mi experiencia como padre, es parte de mi vida privada, pero diré que al igual que de todas las relaciones que se sostienen en el universo de Marvel, aprendes un montón. Es curioso porque en un primer momento, Strange confunde a Peter con un soldado con el que ha trabajado y ve esta necesidad emocional, en este hombre joven, que ha estado sufriendo mucho en su vida y ahora está muriendo mentalmente y quiere ayudar de forma responsable como una suerte de tío-sobrino. No piensa mucho en las complejidades o lo que le está dando a Peter. Tampoco le revela las complicaciones del hechizo. Es una relación compleja, pero muy interesante.

Para muchas personas, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una película de terror. ¿Simpatizas con el terror? ¿Te gustaba ver este tipo de historias cuando eras niño?

No tanto, pero es el tipo de cosas que buscas para estar en el borde. A veces, tienes que engancharte a las cosas que no te gustan también, pero nunca estuvo mucho en mi onda. No puedo perder mi sueño viendo películas de terror, pero hay algunas pocas de las que soy fan, El resplandor, por ejemplo, es una de mis películas favoritas. Y sí, Doctor Strange puede verse como que asusta un poco y puedo entender que por momentos se vea como aterrador.

¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de Sam Raimi?

Sam es fantástico. Es un colaborador muy humilde, una gran persona para estar en el set y hacerte reír. Es muy entusiasta y energético, es como un niño, está hambriento por cosas. También es como muy a la antigua, siempre está disculpándose, es muy diferente a otros. Es raro acostumbrarse hasta que te das cuenta que él está dirigiendo la película. Es un dulce, una persona increíble.

Has estado involucrado en películas con mucho potencial para spoilers, pero ahora con Doctor Strange en el multiverso traer personajes de otras franquicias lo hace mucho más peligroso para ti. La gente busca significados ocultos en las cosas que dices. ¿Eso te cansa?

No mucho en realidad, porque quiero que arrastren la misma experiencia que yo, además el guion no está listo hasta que la película se va a rodar y tampoco soy de los que va y pregunta qué va a pasar solo quiero verlo en el cine. Pero es una alegría saber que muchas personas están tratando de adivinar, creo que esos momentos de relación están plagados por este humor por estos saltos, los miedos y me gusta y creo que es algo genial de experimentar juntos sobre todo en la cultura americana. Creo que al final trata de crear una comunidad de una experiencia, medio teatral en el cine, no estar solo tú, sino estar en el espacio con otros y traer eso a la vida. Creo que a mí me gustan esos secretos.