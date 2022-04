Sam Raimi reveló el villano que iba a aparecer en Spider-Man 4

La primera adaptación a la pantalla grande de Spider-Man llegó gracias al cineasta Sam Raimi y tuvo a Tobey Maguire como protagonista. Si bien el superhéroe de Sony y Marvel ha tenido tres versiones interpretadas por diferentes actores, todos poseían el mismo carisma característico de Peter Parker.

Esto en particular hizo que los millones de fanáticos del ‘Trepamuros’ desearan poder ver más secuelas del universo del arácnido.

Luego del estreno de “Spider-Man: no way home”, en el que pudimos ver el crossover entre estas tres versiones de Spideys interpretadas por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, aumentaron los rumores sobre una posible cuarta entrega de la trilogía original de Sam Raimi, y para sorpresa de muchos el director reveló que ya había escrito la historia y hasta tenía al villano principal.

"Spider-Man 4" de Sam Raimi no llegó a las pantallas grandes porque Sony decidió apostar por un reboot. Foto: Marvel

¿Por qué no se grabó “Spider-Man 4″?

Lo cierto es que la tercera entrega de la trilogía de Sam Raimi no recibió la acogida esperada; sin embargo, esto solo incentivó a que el cineasta creara el guion de la cuarta entrega con el fin de que se estrenara en 2011.

No obstante, Sony decidió no continuar con el proyecto y apostó por un reboot nuevo trayendo así “The amazing Spider-Man” protagonizada por Andrew Garfield.

Andrew Garfield retomó su papel de Peter Parker para "Spiderman: no way home". Foto: composición LR/Sony

¿Quién iba a ser el villano en “Spider-Man 4″?

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Sam Raimi reveló lo siguiente: “Echaba de menos a Kraven the Hunter. Íbamos a convertir ese personaje en el próximo Spider-Man; siempre quise ver a Kraven pelear contra Spider-Man en la pantalla grande. Pensé que sería realmente único. Es el mejor cazador y Spider-Man es como el tramposo más ágil de los cielos”.

Aaron Taylor-Johnson será “Kraven, el cazador”. Foto: Composición / Marvel.

Cabe destacar que Kraven the Hunter tendrá su propia película en solitario protagonizado por Aaron Taylor Johnson y tiene su estreno programado para el 14 de enero de 2023.