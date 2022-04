“Avatar 2” alista estreno: primeras fotos anticipan el regreso de Pandora

Parece que ha pasado una vida desde la confirmación de la creación del universo Avatar en el 2009. Poco más de una década después, James Cameron está listo para que los espectadores vean el primer tráiler de su historia, la cual llevará por nombre “Avatar 2: the way of water”.

Esta semana no solo se dio a conocer el título de la cinta, sino que también la fecha de estreno del primer adelanto. En el panel que tuvo Disney en CinemaCon 2022, el estudio informó que el tráiler de “Avatar 2″ se podrán ver en las proyecciones de las salas de cine que emitan “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Primeras fotos de Avatar 2 fueron reveladas

En redes sociales se han publicado las primeras imágenes de Avatar 2, lo que ha permitido a los fans ver un poco más sobre el regreso de Pandora. La filmación de la cinta comenzó en 2017, pero hasta hace un par de meses los detalles que rodean a la producción eran un secreto.

"Avatar: el sentido del agua" es la nueva película de James Cameron. Foto: Disney

Hasta ahora se sabe que el escenario tendrá al océano como parte central de la trama gracias a las fotos del set publicadas por Cameron en diciembre de 2020. Así también, una entrevista con el productor Jon Landau reveló que Jake y Neytiri (Sam Worthington y Zoe Saldaña) viajan a un refugio mientras las operaciones mineras de RDA amenazan Pandora.

"Avatar 2" vuelve a los cines 10 años después de su primera parte. Foto: Disney

"Avatar 2" presentará su primera tráiler en el estreno de "Doctor Strange 2". Foto: Disney

Con el tráiler por salir, James Cameron dijo en CinemaCon 2022 que “Avatar 2″ llevará a los límites de Pandora a los espectadores. En cuanto al reparto, Worthington y Saldaña volverán, pero a ellos se suman:

Kate Winslet

Cliff Curtis

Jamie Flatters

Trinity Bliss

Bailey Bass

Filip Geljo

Duane Evans

Jack Champion

Edie Falco

Brendan Cowell

Michelle Yeoh

Jemaine Clement

Vin Diesel

CJ Jones

Oona Chaplin.