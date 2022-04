“Aquaman 2″: secuela introduciría al hijo de Mera y Arthur Curry en el DCEU

“Aquaman and the lost kingdom”, dirigida por James Wan, es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del Universo Extendido de DC.

Si bien la cinta se encuentra enfrentando algunos inconvenientes respecto a la posible eliminación completa de Amber Heard de la cinta por las polémicas vinculadas al juicio que está enfrentando contra Johnny Depp, lo cierto es que Warner Bros. no parece querer aplazar nuevamente su fecha de estreno programada para el 17 de marzo de 2023.

Ahora, según unos informes de The Direct, la secuela del ‘Rey de Atlantis’ mostraría al hijo de Mera y Arthur Curry, quien se llamaría Arthut Curry Jr. / Aquababy.

Jason Momoa como Aquaman y Amber Heard como Mera. Foto. DC/Warner Bros.

¿Qué veremos en “Aquaman 2″?

Durante la presentación de DC en la CinemaCon 2022 se revelaron nuevos detalles de la trama que indicaban que “Aquaman and the lost kingdom” se centrará en Aquaman de Momoa “haciendo equipo de mala gana” con su medio hermano Orm, interpretado por Patrick Wilson, para enfrentarse a Black Manta y su ejército.

Aquababy en “Aquaman 2″

El medio The Direct informó que “Aquaman and the lost kingdom” presentará al hijo de Arthur Curry (Jason Momoa) y Mera (Amber Heard). Aún no se conocen más detalles del personaje, aparte de que será interpretado por un niño pequeño y será importante para la trama principal.

Arthut Curry Jr. / Aquababy en los comics de DC. Foto: DC Comics

La introducción de Aquababy, así como que el papel de Black Manta se vuelva más importante en la secuela, ha llevado a los fanáticos a creer que la película puede ser una adaptación flexible del comic “Aquaman: death of a prince”, donde se ve que Back Manta termina asfixiando a Aquababy hasta la muerte.