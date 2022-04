The New York Times presentará documental sobre los escándalos de Elon Musk

Durante la última semana, el nombre de Elon Musk ha sonado por las redes. El magnate millonario adquirió Twitter por la suma de US$ 44.000 millones y, además, ha sido mencionado dentro del juicio que vienen enfrentando Amber Heard y Johnny Depp.

Tras dichos acontecimientos, el prestigioso diario The New York Times y el canal FX anunciaron que el próximo viernes 20 de mayo de 2022 estrenarán un documental periodístico titulado “Elon Musk’s crash course”, que promete revelar algunos de los escándalos del pasado del creador de Tesla.

Elon Musk se convirtió en el accionista mayoritario de Twitter. Foto: AFP

¿Qué veremos en “Elon Musk’s crash course”?

El documental dará un vistazo exhaustivo a Tesla, compañía de Musk, y cubrirá algunos de los eventos más incómodos que ha tenido la empresa durante los últimos años.

Según el medio Variety, la producción ahondará en la función piloto automático de los vehículos Tesla. Hará énfasis en las muertes y accidentes que causó, ya que la empresa nunca se hizo responsable. Inclusive, según el medio mencionado, el magnate habría ejercido presión sobre los funcionarios del Gobierno para eliminar las investigaciones.

Todas estas revelaciones estarán basadas en información real y en declaraciones de varios empleados de Tesla que han decidido hacer frente a Musk por primera vez.

Tesla diseña, fabrica y vende distintos modelos de autos eléctricos. Foto: AFP

Más detalles sobre “Elon Musk’s crash course”

El documental periodístico será dirigido y producido por Emma Schwartz, mientras que Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Sam Dolnick, Jason Stallman y Stephanie Preiss serán los encargados de la producción ejecutiva.

Anteriormente, los trabajos de The New York Times han tenido gran reconocimiento y atención, como el documental “Framing Britney Spears”, el cual sirvió como denuncia a la tutela impuesta sobre la artista y que motivó la revisión del caso hasta que finalmente la cantante quedó libre.

Las empresas de Elon Musk compiten en rubros como la industria aeroespacial y la fabricación de autos eléctricos. Foto: composición / AFP

¿Dónde podré ver “Elon Musk’s crash course”?