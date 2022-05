Sam Raimi quiere dirigir “Spider-Man 4″ con Tobey Maguire luego de “Doctor Strange 2″

“Spider-Man: no way home” hizo realidad el sueño de los seguidores del ‘Trepamuros’. No solo vimos el Spider-Verse en pantalla grande, sino que también trajo de regreso a Tobey Maguire como el Hombre Araña. Para alegría de los fans, este no sería el final de su historia.

Como vimos, el personaje regresó a su línea temporal original y sus nuevas aventuras quedaron en la imaginación de los fanáticos. Gracias al multiverso del MCU, Sam Raimi cree que sí sería posible llevar estas a la pantalla grande con una cuarta entrega de “Spider-Man”.

El director nunca descartó realizar la película para culminar la saga que empezó hace 20 años. Ahora que vio a Maguire lucirse nuevamente como el Hombre Araña y teniendo en cuenta las posibilidades narrativas de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, está más que decidido.

“No creí que fuera posible, pero luego de saltar de regreso con el multiverso me di cuenta, al igual que Doctor Strange, que cualquier cosa es posible ahora. Así que estoy completamente dispuesto a hacerlo”, declaró en un una entrevista con MoviePilot.

¿De qué trataría “Spider-Man 4″?

“Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel Studios estaría interesado en eso en este momento. Realmente no he perseguido eso, pero suena hermoso”, contó Raimi anteriormente a Fandango. Asimismo, dejó claro que Kirsten Dunst también retomaría su papel como la pareja del superhéroe.

¿Tobey Maguire aparecerá en “Doctor Strange 2”?

Anteriormente, algunos reportes deslizaban la posibilidad de ver a Maguire y a Garfield en nuevos proyectos del UCM, incluyendo cameos en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Ahora, las declaraciones del cineasta parecen aumentar las posibilidades de que “Spider-Man 4″ se haga realidad.