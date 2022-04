“John Wick”: Ana de Armas protagonizará el spin-off “Ballerina”

La trilogía de “John Wick” fue todo un éxito. No por nada la franquicia de acción se ha expandido con una cuarta entrega, la miniserie “The Continental” e incluso un spin-off titulado “Ballerina”, que tiene emocionados a todos los fans. Mucho se ha rumoreado sobre la protagonista, pero finalmente tenemos noticias.

Durante la CinemaCom 2022, Lionsgate confirmó que Ana de Armas tendrá el rol protagónico y que su producción comenzará en la temporada de verano. Sin duda, uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada.

¿De qué trata?

Por el momento no hay una sinopsis oficial, pero insiders coinciden en que dicho largometraje se centrará en una joven asesina que busca vengarse de las personas que mataron a su familia. Además, ya se conoce que el personaje es de origen ruso y fue entrenada por Ruska Roma.

De acuerdo al director Chad Stahelski, “Ballerina” será una combinación entre “Nikita” (1990) y tendrá un estilo similar a las producciones de los cineastas Quentin Tarantino y Matthew Vaughn.

La película será dirigida por Chad Stahelski. Foto: Lions Gate

El cineasta es conocido por “Total recall” y “Live free or die hard”. En cuanto al guion, Shay Hatten se encuentra puliéndolo y los fanáticos estar más tranquilos teniendo en cuenta sus anteriores trabajos: “Army of the dead” y “John Wick: chapter 3 Parabellum”.