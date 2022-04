Jesse de “Full House” será el nuevo Iron Man en serie de Marvel

Luego de ver el sacrificio de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., en “Avengers: endgame”, se ha cuestionado mucho sobre el posible regreso del personaje y a manos de qué actor estaría. Y es que la naturaleza de los cómics siempre encuentra una forma para traer de regreso a sus personajes.

Para felicidad de los fanáticos de Tony Stark, según el medio Comic Book, el actor John Stamos, mejor recordado por su papel de Jesse en “Full House” y de Blackie en “General hospital”, prestará su voz a Tony Stark en el show animado “Spidey and his amazing friends”.

John Phillip Stamos fue nominado al premio Daytime Emmy por su papel de Blackie Parrish en "General hospital". Foto: Instagram

¿De qué tratará “Spidey and his amazing friends”?

El episodio que tendrá a Iron Man tratará de que él va a recibir la ayuda de Spider-Man y otro héroes arácnidos, con el fin de vencer a Electro, clásico enemigo del trepador de muros.

Marvel apunta a un público infantil con Spidey and his Amazing Friends. Créditos: Composición

John Stamos como Iron Man

El actor recordado por sus papeles de galán y por su carisma no será el último actor que preste la voz para una versión animada del personaje de Marvel. Si recordamos, la serie “What if...?” contrató a un actor diferente para que interprete a las distintas variantes del personaje.

What if..? será la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel Studios

¿Cuándo se podrán ver los nuevos episodios de “Spidey and his amazing friends”?