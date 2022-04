“Hunger games”: precuela revela su fecha de estreno e importantes datos

“Hunger games” es una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años, gracias a su mensaje político, la exposición del sentido de supervivencia y el protagonismo de Jennifer Lawrence. Así, para alegría de los fans, la historia no acabará con sus cuatro entregas.

El director Francis Lawrence está trabajando en una precuela basada en la novela “The ballad of songbirds and snakes” de Suzanne Collins. Cabe resaltar que la misma autora adaptará el guion junto a Michael Arndt.

Desde que se anunció que la realización de la película, los seguidores de la saga no han perdido el rastro de la producción y fueron compensados en la CinemaCon 2022. En dicho evento, Lionsgate reveló qué veremos en la cinta y cuándo esta verá la luz.

¿De qué trata “The ballad of songbirds and snakes”?

Ambientada 64 años antes de la película original, la historia se centra en la juventud del presidente Coriolanus Snow y cómo fue su ascenso al poder. Así, toda su visión del mundo cambiará cuando descubre que el tributo femenino que le han asignado proviene del Distrito 12.

El largometraje mostrará la versión joven de Snow. Foto: composición / Chaisson / Lionsgate

En cuanto al elenco, aún no se revela qué actores darán vida a los personajes. Sin embargo, aseguraron que estos renovarán la famosa saga de supervivencia.

¿Cuándo se estrena?

“Hunger games: the ballad of songbirds and snakes” tiene agendado su estreno en cines el próximo 17 de noviembre del 2023.