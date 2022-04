Amber Heard es despedida de “Aquaman 2″ y ya tiene reemplazo, según Forbes

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp no ha tardado en afectar la carrera de la actriz. Como se sabe, ella interpretó a Mera en “Aquaman and the lost kingdom”, pero ahora no llegaría al corte final de la película, según el último informe de Forbes.

Anteriormente se reportó que el papel de la intérprete habría sido reducido a solo 10 minutos. Ahora, el medio especializado indicó que Warner Bros. la habría removido por completo, tal como pedían de forma online con más de dos millones de firmas.

Amber Heard perdió la simpatía de los fans, quienes siempre pidieron a Emilia Clarke como Mera. Foto: composición / Warner

Asimismo, desveló que Heard será reemplazada por Emilia Clarke. “Su genial papel en ‘Game of Thrones’ la catapultó a un estado de primera categoría y a protagónicos como Sarah Connor en ‘Terminator Genesis’, Qi’ra en ‘Solo: una historia de Star Wars’ y también como Mera en ‘Aquaman 2″.

Cabe resaltar que Clarke era una de las candidatas favoritas para dar vida a la compañera de Aquaman en la película dirigida por James Wan. Sus seguidores incluso iniciaron una recolección de firmas en 2020 a través de change.org para que esto ocurra.

Así luce Emilia Clarke como Mera. Foto: captura de Instagram

El millonario juicio por difamación aún se encuentra en desarrollo, pero el escándalo alrededor y la mala posición de Amber Heard habrían sido suficientes para que Warner Bros. finalmente la retire. Solo queda esperar un comunicado oficial y el estreno de ”Aquaman 2” para ver cómo quedará el resultado en pantalla grande.