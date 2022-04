“Shazam 2” retrasa su estreno para no competir con “Avatar 2”

“Shazam 2″ es la nueva película de DC protagonizado por Zachary Levi que inicialmente iba a estrenarse el 16 de diciembre de 2022, pero ahora llegará a las salas de cines el 21 del mismo mes, exactamente una semana después.

Al respecto, el director de “Shazam 2″, David F. Sandberg, escribió en Twitter lo siguiente: “¡De nada, Cameron! ”, mensaje dirigido al cineasta a cargo de la secuela de los extraterrestres azules.

Tweet de David F. Sandberg confirma la postergación de la fecha de estreno de "Shazam 2". Foto: Twitter

¿Qué veremos en “Shazam 2″?

“Shazam! Fury of the gods” promete ser el próximo éxito del Universo Extendido de DC, pues nos presenta al joven héroe Billy Batson enfrentando a peligrosas antagonistas, Héspera y Kalypso, quienes le pondrán las cosas difíciles tanto a Shazam como a su poderosa familia que en esta nueva entrega tienen el poder de convertirse en asombrosos personajes.

“Sahazam 2” cambia su fecha de estreno debido a “Avatar 2”

El medio Deadline aseguró que luego de que “Avatar: the way of water” confirmara su fecha de estreno para el próximo 16 de diciembre, la misma fecha en la que iba a llegar al cine la película de Warner Bros., los ejecutivos no quisieron correr riesgos en la taquilla por lo que postergaron la fecha de lanzamiento una semana después, hasta el 21 de diciembre.

Avatar 2 se centrará en los océanos de Pandora. Foto: 20th Century Studios

“Shazam! Fury of the Gods” es protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Zachary Levi como Shazam. A él le acompañan Asher Angel como Billy Batson, Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman, Helen Mirren como Héspera, Lucy Liu como Kalypso, Grace Fulton como Mary Bromfield y Adam Brody como Super Hero Freddy, entre otros.